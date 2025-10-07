無人艇需求上調至1500艘 軍方擬擴增需求 海巡也有研究丶偵巡需求

中科院在台北航太國防展中，展示快奇攻擊型無人艇的作戰實力，這款通過作戰測評的無人艇，是由中科院與龍德造船合作研製，具備快速量產丶降低成本的能力。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國內政府部門對無人機丶無人艇需求日益增加，資深政府人士今天指出，為因應整體環境變化的任務需求，政府部門對無人艇的需求數量可能還要再往上調，軍方原規劃需求為1320艘，另因應各項任務需求，無人艇需求數量還會再增加，此外，海委會及海巡署同樣也有研究型丶海域偵巡型無人艇的需求，目前整體需求上看1500艘。

資深政府人士說，軍方對無人艇的需求有各項類型，包括陸軍航特部海龍蛙兵部隊與海軍陸戰隊規劃的攻擊型無人艇丶偵察型無人艇，海軍規劃的獵雷型無人艇，而且新興任務還在檢討評估中，需求數量應該會超過原先的1320艘。

他並表示，除了軍方的需求之外，海洋委員會國家海洋研究院丶海巡署，同樣有無人艇的需求，海洋研究院的需求為研究型，海巡署的則為海域偵巡型，海委會及巡署的需求數量及經費，是列在「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」內，立法院各委員會的聯席會議，明天將開始審議，也因此，無人艇的需求數量將會更經由立委質詢獲得確認。

在軍方的無人艇需求部分，據了解，主要將放在兆元的軍購特別預算內。目前兆元軍購特別條例草案已送入行政院審查，至於攸關具體項目及數量的軍購特別預算草案，由於有多項軍購案內容需要微調，目前還在國防部內部做最後的盤點。

海委會在2025國家海洋政策白皮書中，收錄中科院「快奇」無人艇。（資料照，記者方瑋立攝）

