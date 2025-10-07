俄羅斯獲得今年第五批Su-34戰轟機 料將持續投入對烏空襲

俄軍一架Su-34戰轟機正朝目標發射飛彈。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭的入侵行動未見停歇跡象，並持續補充各式裝備與彈藥，根據外國軍聞網站《Defense Blog》報導，俄國國有聯合航空製造集團（UAC）近期交付了今年第五批Su-34戰轟機，尤其當前正值俄羅斯加大對烏克蘭軍事陣地、基礎設施打擊之際，可能成為精準導引炸彈、遠距遙攻彈藥的新儎台。

根據《Defense Blog》報導，UAC這次交付給俄羅斯空軍的Su-34戰轟機數量不明，不過，與此案有關的俄羅斯技術集團（Rostec）表示，這型飛機已完成所有的空中、地面測試，並交付給軍事客戶，相關生產工作仍依排程進行，也是俄羅斯執行空襲行動時的核心要角。

Su-34戰轟機為雙發動機、雙座的重型戰轟機，最大航程可達4000公里，即使酬載8000公斤時，仍保有約1100公里的作戰半徑。且這型飛機具有裝甲座艙、新型射控電腦、液晶顯示器、新型資料鏈、尾部尾椎管裝有後視雷達等特色，因此在俄羅斯對地、對海打擊任務之中實屬要角，另外也可執行對空作戰任務。

這篇報導指，俄羅斯空軍目前將Su-34戰轟機用於打擊被防空系統保護的基礎設施，也可以在距離目標相當遠之處發起攻勢，這次新機交付正值俄國仰賴戰術航空部隊，對烏克蘭的軍事陣地、基礎設施進行遠程打擊之際，並自2022年全面入侵烏克蘭以來，經常使用精準導引炸彈與遠距遙攻彈藥，並在軍事行動中發揮顯著作用。

