距離前線逾2000公里！俄秋明州遭無人機攻擊 烏克蘭創最遠打擊紀錄
秋明距離烏克蘭邊境逾2000公里，可能是烏俄戰爭截至目前為止最遠的一次直接打擊。（圖擷自X）
〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭持續使用無人機對俄羅斯後方進行攻擊，位於圖拉河畔、西伯利亞西部的工商業城市秋明（Tyumen）1間煉油廠遭到無人機攻擊，這是秋明地區首次通報無人機攻擊事件，此地距離烏俄戰場前限逾2000公里，可能創下開戰後最遠的一次打擊。
綜合外媒報導，秋明州政府在Telegram通報，當地時間6日晚間一家煉油廠附近發生爆炸和無人機襲擊，俄官員聲稱3架無人機被「摧毀」，稱這起事故沒有造成損害，也沒有人員傷亡，附近的商業場所也繼續營業。
當地民眾表示6日晚間聽到至少兩起巨大爆炸聲，爆炸威力讓窗戶都震動，還有疑似建築破損影像傳出；這是秋明地區首次通報無人機攻擊事件，當局尚未確定這些無人機攻擊是否來自烏克蘭。
秋明距離烏克蘭邊境逾2000公里，若確認為烏克蘭發起的攻擊，這將烏俄戰爭截至目前為止最遠的一次直接打擊。
Explosions and drone strikes have been reported near a Russian oil refinery in Tyumen, with Russian officials claiming that three drones were “neutralized.” The consequences remain unclear.— Special Kherson Cat ???????????? （@bayraktar_1love） October 6, 2025
What is striking, however, is the distance involved — Tyumen is located some 2,000 km… pic.twitter.com/J4FSu8qbGd
