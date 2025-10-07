自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

澤倫斯基點名「台灣」 指控我零件用於俄軍無人機與飛彈

2025/10/07 13:31

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯5日對烏克蘭發動致命空襲所使用的飛彈與無人機中，包含來自英國、荷蘭、台灣、中國在內逾10萬個外國製零組件。（歐新社資料照）烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯5日對烏克蘭發動致命空襲所使用的飛彈與無人機中，包含來自英國、荷蘭、台灣、中國在內逾10萬個外國製零組件。（歐新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基6日發表驚人指控，稱俄羅斯5日對烏克蘭發動的致命空襲中，其所使用的飛彈與無人機，竟包含了超過十萬個來自外國的零組件，他更直接點名這些零件來源國「包括台灣」。

根據英國廣播公司（BBC）報導，澤倫斯基在其社群平台「X」上發文指出，俄軍武器中發現了源自盟國的零件，包括德國、日本與美國。他特別點名，「用於無人機飛行控制的微型電腦是在英國生產的」。他接著寫道，在俄軍武器中，也同樣發現了源自中國、台灣與荷蘭的零組件。

澤倫斯基措辭強硬地呼籲，必須實施進一步的「有效」制裁，並「關閉所有規避制裁的途徑」。他強調，支持烏克蘭的國家「已經掌握了每家公司和每項產品的詳細數據」，清楚知道哪些零件仍持續被俄羅斯利用。

英國政府在被點名後立即做出強烈反應。英國商業與貿易部（DBT）發言人表示：「我們極度嚴肅地看待英國企業的商品出現在俄羅斯武器中的報告。」

該發言人強調，英國政府已禁止數千種商品出口至俄羅斯，包括烏克蘭提出的所有戰場相關物品，目前已有超過200億英鎊（約新台幣8640億元）的英俄貿易受到制裁。任何不遵守制裁規定的個人或公司，都可能面臨「鉅額罰款或刑事起訴」。

俄經濟承壓 但仍規避制裁

報導指，自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，已成為全球受制裁最嚴厲的國家。然而，克里姆林宮一方面大幅增加軍費開支以刺激國內經濟，另一方面則成功將其能源出口轉向中國與印度等願意購買的國家，從而維持了關鍵的財政收入，並持續透過各種管道獲取軍工零件。

儘管如此，近期多位西方專家指出，俄羅斯經濟已承受越來越大的壓力。俄國經濟發展部長雷謝特尼科夫（Maxim Reshetnikov）今年六月時也罕見承認，該國經濟正處於「衰退的邊緣」。

