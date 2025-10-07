澤倫斯基點名「台灣」 指控我零件用於俄軍無人機與飛彈

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯5日對烏克蘭發動致命空襲所使用的飛彈與無人機中，包含來自英國、荷蘭、台灣、中國在內逾10萬個外國製零組件。（歐新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基6日發表驚人指控，稱俄羅斯5日對烏克蘭發動的致命空襲中，其所使用的飛彈與無人機，竟包含了超過十萬個來自外國的零組件，他更直接點名這些零件來源國「包括台灣」。

根據英國廣播公司（BBC）報導，澤倫斯基在其社群平台「X」上發文指出，俄軍武器中發現了源自盟國的零件，包括德國、日本與美國。他特別點名，「用於無人機飛行控制的微型電腦是在英國生產的」。他接著寫道，在俄軍武器中，也同樣發現了源自中國、台灣與荷蘭的零組件。

澤倫斯基措辭強硬地呼籲，必須實施進一步的「有效」制裁，並「關閉所有規避制裁的途徑」。他強調，支持烏克蘭的國家「已經掌握了每家公司和每項產品的詳細數據」，清楚知道哪些零件仍持續被俄羅斯利用。

英國政府在被點名後立即做出強烈反應。英國商業與貿易部（DBT）發言人表示：「我們極度嚴肅地看待英國企業的商品出現在俄羅斯武器中的報告。」

該發言人強調，英國政府已禁止數千種商品出口至俄羅斯，包括烏克蘭提出的所有戰場相關物品，目前已有超過200億英鎊（約新台幣8640億元）的英俄貿易受到制裁。任何不遵守制裁規定的個人或公司，都可能面臨「鉅額罰款或刑事起訴」。

俄經濟承壓 但仍規避制裁

報導指，自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，已成為全球受制裁最嚴厲的國家。然而，克里姆林宮一方面大幅增加軍費開支以刺激國內經濟，另一方面則成功將其能源出口轉向中國與印度等願意購買的國家，從而維持了關鍵的財政收入，並持續透過各種管道獲取軍工零件。

儘管如此，近期多位西方專家指出，俄羅斯經濟已承受越來越大的壓力。俄國經濟發展部長雷謝特尼科夫（Maxim Reshetnikov）今年六月時也罕見承認，該國經濟正處於「衰退的邊緣」。

Among the manufacturers are companies from the United States, China, Taiwan, the United Kingdom, Germany, Switzerland, Japan, the Republic of Korea, and the Netherlands. There are schemes spanning multiple countries. All of this must be stopped. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський （@ZelenskyyUa） October 5, 2025

