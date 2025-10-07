歐洲的AI僚機來了！德國公布「歐羅巴」無人戰機 劍指北約東翼

德國國防AI公司Helsing於9月25日，首度公開展示其與Grob飛機公司合作開發的新一代CA-1「歐羅巴」無人戰鬥機。此計畫強調「歐洲製造」，旨在為北約提供可與F-35等先進戰機協同作戰的自主僚機。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《Army Recognition》報導，德國國防人工智慧（AI）公司Helsing與Grob飛機公司9月25日共同揭示了一款名為CA-1「歐羅巴」（Europa）的新一代無人戰鬥機，旨在為北約（NATO）提供大規模的空中力量，同時降低真人飛行員在未來戰場上的風險。

這款中量級的自主噴射無人機，被定位為歐洲空軍的「忠誠僚機」，可與F-35等第五代、第六代戰機進行人機協同作戰，執行壓制敵方防空系統（SEAD）、護航或協同偵察等任務。

CA-1的核心是由Helsing公司開發的專有「Centaur」AI自主系統，使其能夠在無需持續人為介入的情況下，進行即時戰術推理、威脅排序與任務動態重分配。

至關重要的是，開發商強調，此系統計畫完全在歐洲的供應鏈內生產，以確保對關鍵技術的主權控制，並強化歐盟在國防生產上的「戰略自主」。初期生產規劃於Grob公司位於巴伐利亞的工廠進行，預計2027年底前可完成首飛。

儘管具體的航程、酬載與成本數據尚未公布，但廠商代表宣稱，CA-1的成本將遠低於有人戰機，並能在五年內投入實戰部署。

CA-1的亮相，也代表歐洲正式加入了全球日益激烈的「忠誠僚機」競賽。目前該領域的領先者包括美國空軍的「協同作戰飛機」（CCA）計畫，以及澳洲的MQ-28「幽靈蝙蝠」（Ghost Bat）。然而，CA-1是第一個由歐洲本土工業主導、旨在交付具備實戰能力的自主空中作戰平台。

這款無人戰鬥機的公布，顯示歐洲在國防自主與無人作戰系統發展上的雄心。與美國主導的無人機計劃不同，CA-1強調歐洲供應鏈與主權控制，反映了歐盟在地緣政治緊張局勢下，尋求減少對美國軍事技術依賴的戰略。

該系統若成功部署，將為北約提供大量低成本、高效能的無人戰力，可在不危及飛行員生命的情況下執行高風險任務，代表未來空戰型態的重大轉變。

