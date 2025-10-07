台灣的借鏡！烏克蘭靠無人機打出一片天 如今成美軍「供應商」

在近四年的戰爭中，烏克蘭憑藉其快速迭代、低成本且經過實戰驗證的無人機戰術，已成為該領域的世界領導者，如今更可能「反向出口」數千萬架無人機給美國。（圖：烏克蘭武裝部隊總參謀部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站「The Warzone」報導，在歷經近四年與俄羅斯的殘酷戰爭後，烏克蘭已在部分無人武器技術領域成為世界領導者，如今更可能從美國的「軍援受助者」，搖身一變成為美軍的「技術供應商」。一個烏克蘭代表團上週在華府，就一項可能向美國出售數千萬架無人機的歷史性協議進行談判。

這項潛在的交易得到了美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基的共同支持，凸顯了烏克蘭在無人機領域的驚人逆襲。

報導分析，此一「典範轉移」的背後，反映了兩種不同國防工業體系的優劣互補。美國雖然能製造如MQ-9「死神」等技術精良、複雜且極其昂貴的頂尖無人機，但在大規模、低成本、可消耗的無人機產量與實戰應用上，卻遠遠落後於烏克蘭。

在戰爭中，烏克蘭發展出驚人的能力，能大量生產如「芭芭雅嘎」（Baba Yaga）轟炸無人機、各類型FPV自殺式無人機、以及能擊落蘇愷戰機的「馬古拉」（Magura）無人攻擊艇等廉價而高效的武器，並發展出與之配套的創新戰術。這些經過血與火驗證的技術與經驗，對美軍極具價值。

烏克蘭國防科技育成中心「Brave1」的新任主管海爾森尤克（Andriy Hyrtseniuk）在專訪中表示，他對烏克蘭的產能充滿信心，並認為這項交易對基輔的好處，遠不止是資金的挹注。「雙方企業與團隊的合資，將讓我們能創造出更有效、更優質的解決方案。」

此一模式，由國家支持新創、鼓勵快速迭代、不畏懼失敗並與實戰緊密結合，被認為是烏克蘭成功的關鍵，也對同樣面臨巨大軍事威脅、亟欲發展不對稱戰力的台灣，深具啟示意義。

川普態度轉變 情資共享升級

這筆交易的談判，也正值川普政府對烏俄戰爭態度出現轉變之際。在近期與俄羅斯總統普廷的會談未能取得和平突破後，川普的言論已明顯更傾向基輔，甚至稱俄羅斯為「紙老虎」。本月初《華爾街日報》更報導指出，美國已同意向烏克蘭提供其亟需的遠程打擊情資，以協助攻擊俄羅斯能源基礎設施。

???????? ???????? The US and Ukraine, led by Rustem Umerov, Secretary of Ukraine's National Security and Defense Council, held technical negotiations on an agreement for the US to purchase Ukrainian drones.



This includes not only aerial systems but also naval UAVs and ground robotic… pic.twitter.com/rCE7Xscz2H — Vanguard Intel Group ???? （@vanguardintel） October 2, 2025

