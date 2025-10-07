F-16的AI僚機來了！ 美軍「AI捍衛戰士」測試成功

圖為美軍一架F-16戰鬥機（下）與一架由AI自主操控的XQ-58A「女武神」無人機（上）進行協同作戰測試。此舉是美軍「AI捍衛戰士」（Top Gun AI）計畫的一部分，旨在發展由真人飛行員指揮AI僚機的新型態空戰模式。（CBS News影片截圖）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事網站《Army Recognition》報導，美國空軍已在佛羅里達州埃格林空軍基地，完成一項極具開創性的飛行測試，一架F-16戰鬥機成功與一架由人工智慧自主操控的XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人機進行協同作戰。這項被稱為「AI捍衛戰士」（Top Gun AI）的機密計劃，標誌著美軍將AI融入空戰的努力邁出一大步。

測試顯示，AI無人機不僅能與F-16編隊飛行，更能獨立攔截敵機、處理即時戰場數據，並執行有限度的空戰纏鬥。熟悉測試的官員透露，AI在過程中做出的瞬間戰術決策，對經驗豐富的飛行員也是一大挑戰。

請繼續往下閱讀...

據報導，這項發展是五角大廈協同作戰飛行器計劃的核心，也是次世代空中優勢框架的關鍵部分。美空軍的目標是在本年代結束前部署多達1000架AI無人戰機。這些AI僚機的成本預計僅為現代有人戰機的四分之一，能讓美軍以更低成本、更高風險承受力的方式部署大規模空中機隊。在如台海等潛在的太平洋高強度衝突中，由真人飛官指揮的AI無人機蜂群可以發動飽和攻擊、擔任誘餌，或在不危及飛行員生命的情況下打擊高價值目標，從而取得不對稱優勢。

由Kratos國防公司開發的「女武神」無人機，其設計核心是「可消耗性」，意即成本低廉、可大量生產且半拋棄式。其匿蹤設計使其能深入敵方空域，執行壓制敵方防空系統或精準打擊等高風險任務。

由AI自主操控的XQ-58A「女武神」無人機，透過火箭助推器從簡易發射架上發射升空，展現其無需跑道的快速部署能力。（CBS News影片截圖）

美空軍司令部高層表示：「未來的飛機將以團隊形式作戰。有些會有飛行員，有些則沒有。但所有飛機都將共享相同的戰鬥節奏。」

儘管測試結果令人振奮，但此技術仍面臨嚴峻挑戰，包括如何在GPS遭拒止的環境下可靠運作，以及將致命攻擊權限下放給AI系統所引發的倫理與法律辯論。然而，此次測試已具體揭示未來空戰的樣貌：由演算法驅動的空戰纏鬥時代，已正式起飛。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法