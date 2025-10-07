被政府關門波及 美陸軍連辦3年的「最強小組」競賽只能喊「卡」

原計畫參加美國陸軍今年度「最強小組」的歐非陸軍代表。（取自美國陸軍網站）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國聯邦政府礙於共和、民主兩黨對2026財年撥款法案的支出、補助分歧甚大，自10月1日停擺迄今已進入第二周，致使部分政策受到影響，連美軍也不例外。根據「星條旗報」報導，美國陸軍原定於本月12日舉辦的第四屆「最強小組」競賽，不得不喊停，有意爭奪殊榮的官兵只能再等等。

美國陸軍特戰司令部主辦的「最強小組」（Best Squad）競賽始於2022年，藉由各種戰技考驗，磨練5人一組的小隊本職學能與凝聚力。以2023年的第二屆比賽為例，該年共有12組現役、國民兵與後備部隊小組參與，並通過個人體適能、筆試、武器操作與分解拆裝、長達19公里的戰術行軍等，還得與M2裝步戰鬥車等搭配進行作戰演練。

能夠參加「最強小組」競賽的5人組合，都是菁英中的菁英，「星條旗報」報導，美國陸軍部隊司令部、訓練與準則司令部、太平洋陸軍、歐非陸軍、裝備司令部、未來司令部、特戰司令部、醫療司令部、網路司令部、陸軍國民警衛隊、預備役司令部、華盛頓軍區等12支部隊各選出一個小組，即將在10月12日一決勝負。

擬參加美國陸軍今年度「最強小組」的太平洋陸軍官兵，正在進行槍械大部分解。（取自美國陸軍網站）

不過，受到美國聯邦政府關門影響，這項即將舉辦第四屆的競賽也面臨喊「卡」困境，美國陸軍發言人上周表示，若美國國會同意撥款給聯邦政府，今年度這項競賽仍可能再行辦理，但目前尚未做出最終決定。

美國聯邦政府的會計年度從上一年的10月1日開始，至當年度的9月30日，因此，用於政府2026年開支的撥款法案，理應於本月1日前通過實施，不過，在美國共和、民主兩黨對於2026財年撥款法案所涉內容分岐甚大情況下，尚未見化解聯邦政府關門僵局的契機。

