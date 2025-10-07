強調戰斧飛彈具核武能力 克宮示警美若供應烏國將使情勢升級

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄方正等待美方就供應戰斧飛彈一事發表進一步聲明。（路透）

〔編譯林家宇／綜合報導〕針對美國透過北大西洋公約組織（NATO）向烏克蘭供應「戰斧飛彈」一事，總統川普6日表示已大致做出決定，由於不樂見烏俄戰爭情勢升級，他希望能先知悉烏克蘭的使用計畫。克里姆林宮發言人佩斯科夫7日回應媒體提問時，表示俄方正等待華府就供應戰斧飛彈議題發布明確聲明。他還強調，「若略去各種細節，我們在談的是關於具備核能力的飛彈。因此，這對情勢來說著實會是一次嚴正的升級」。

射程遠達2500公里的戰斧飛彈是烏克蘭亟欲爭取的武器之一，藉此具備深入打擊俄羅斯目標，甚至包括首都莫斯科在內的能力，有助嚇阻俄羅斯總統普廷，進而在談判桌上爭取更優質的談判條件。

普廷5日警告，若沒有美國的直接參與，烏克蘭無法使用戰斧飛彈。因此，華府向烏克蘭供應戰斧飛彈會使局勢進入一個全面且實質的新階段，導致美俄的直接對峙，摧毀雙方關係中的任何正面進展。

