自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

強調戰斧飛彈具核武能力 克宮示警美若供應烏國將使情勢升級

2025/10/07 20:14

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄方正等待美方就供應戰斧飛彈一事發表進一步聲明。（路透）克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄方正等待美方就供應戰斧飛彈一事發表進一步聲明。（路透）

〔編譯林家宇／綜合報導〕針對美國透過北大西洋公約組織（NATO）向烏克蘭供應「戰斧飛彈」一事，總統川普6日表示已大致做出決定，由於不樂見烏俄戰爭情勢升級，他希望能先知悉烏克蘭的使用計畫。克里姆林宮發言人佩斯科夫7日回應媒體提問時，表示俄方正等待華府就供應戰斧飛彈議題發布明確聲明。他還強調，「若略去各種細節，我們在談的是關於具備核能力的飛彈。因此，這對情勢來說著實會是一次嚴正的升級」。

射程遠達2500公里的戰斧飛彈是烏克蘭亟欲爭取的武器之一，藉此具備深入打擊俄羅斯目標，甚至包括首都莫斯科在內的能力，有助嚇阻俄羅斯總統普廷，進而在談判桌上爭取更優質的談判條件。

普廷5日警告，若沒有美國的直接參與，烏克蘭無法使用戰斧飛彈。因此，華府向烏克蘭供應戰斧飛彈會使局勢進入一個全面且實質的新階段，導致美俄的直接對峙，摧毀雙方關係中的任何正面進展。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中