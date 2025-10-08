似曾相識！澤倫斯基：俄國油輪在歐洲進行偵察與破壞

烏克蘭總統澤倫斯基7日表示，俄羅斯正利用油輪在歐洲進行情報收集和破壞性活動。（美聯社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）7日指控，俄羅斯正利用油輪在歐洲進行情報收集和破壞性活動。俄羅斯全面入侵烏克蘭已超過3年半，俄軍仍占領烏國約20%領土，烏東地區的戰火持續不斷。

無獨有偶，香港《南華早報》日前報導，中國貨輪利用強大的深海切割裝置，於水深4000公尺處破壞全球最堅固的深海電纜，擾亂全球通訊。中俄兩國紛紛利用大型商用船隻發起海上破壞性活動，引發各國關注。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導，澤倫斯基在聽取烏克蘭對外情報局（SZRU）局長伊瓦先科（Oleh Ivashchenko）的相關簡報後，在即時通訊應用程式Telegram上表示，烏克蘭正就上述事件與盟友展開合作。

澤倫斯基說：「目前，俄羅斯不僅利用油輪為戰爭賺錢，還利用油輪進行偵察甚至破壞性活動。完全有機會阻止這種行徑。」

澤倫斯基並在7日晚間的視訊演說中強調，伊瓦先科在簡報中描述了俄羅斯如何利用「影子艦隊」（shadow fleet）的油輪「在歐洲進行破壞和擾亂穩定的行動」。

他說：「最近從油輪發射無人機的事件就是一個例子。我們正與合作夥伴共享這些資訊，重要的是他們正實際對俄羅斯做出回應。」

德國資安專家阿圖（Manuel Atug）近日警告，俄羅斯為規避制裁而運作的影子艦隊，可能被用為無人機發射與回收平台。他呼籲立即防堵漏洞，阻止俄羅斯繼續利用影子艦隊發動混合戰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法