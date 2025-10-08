雙十倒數48小時 國軍全兵力操演登場

國慶大會全兵力空中操演8日舉行。（記者廖振輝）

〔記者方瑋立／台北報導〕雙十節前夕，國軍今（8）日上午在台北上空舉行國慶大會全兵力空中操演，三軍主力與特技機隊齊出動，接力飛越總統府上空，展現堅實戰力與團結氣勢。清晨時分，台北街頭不少通勤民眾駐足仰望，一起迎接戰力滿滿的早晨。

國慶大會全兵力空中操演8日舉行。（記者廖振輝）

操演首先由空軍幻象2000-5（M2000-5）主戰機執行快速機天觀任務，約於上午6時20分準時飛越總統府上空，拉開全兵力演練序幕。接續陸軍UH-60M黑鷹直升機於6時40分通過目標區，完成天觀任務。

請繼續往下閱讀...

國慶大會全兵力空中操演8日舉行。（記者廖振輝）

隨後登場的國旗機隊由2架CH-47SD與3架UH-60M組成，約在上午7時05分時由1架CH-47SD與2架UH-60M率先飛越總統府，懸掛國旗高翔天際，象徵國家榮耀與堅定意志，吸引民眾熱烈鼓掌。

國旗機隊由2架CH-47SD與3架UH-60M組成，約在上午7時05分時由1架CH-47SD與2架UH-60M率先飛越總統府。（記者廖振輝）

壓軸的雷虎特技小組出動8架高教機（AJT），其中5架約於上午7時20分通過總統府上空，以整齊編隊劃破晨空，展現高度協調與精準操控，為整場空中演練畫下最震撼的一幕。

國旗機隊由2架CH-47SD與3架UH-60M組成，約在上午7時05分時由1架CH-47SD與2架UH-60M率先飛越總統府，懸掛國旗高翔天際，象徵國家榮耀與堅定意志，吸引民眾熱烈鼓掌。（記者廖振輝）

在國慶大會正式登場前，國軍通常會分階段進行操演。前幾天登場的「半兵力」演練是前期測試階段，主要針對航線確認、通聯與動作協調進行驗證，只派出部分編隊，例如日前操演僅有部分直升機及雷虎小組飛越總統府上空，測試視覺效果與飛行安全。

今晨登場的「全兵力操演」則是國慶典禮正式前的最終總驗收，動員空軍、陸軍及雷虎特技小組等全數機隊，完整模擬10月10日典禮當天的空中展演規模與流程。軍方藉此檢驗各單位協同作業能量，也確保雙十當天表演順利無誤。

全兵力演練除驗證飛行安全，更展現國軍平時嚴密訓練成果。從戰機掠空的轟鳴聲到直升機懸掛國旗的畫面，不僅象徵三軍合力守護國家安全的決心，也提前讓民眾感受到雙十當天的振奮氣氛。

相關新聞請見

為執行國慶勤務結束再退伍 憲兵211營3名義務役男申請延役成佳話

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法