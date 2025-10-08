限制級
為執行國慶勤務結束再退伍 憲兵211營3名義務役男申請延役成佳話
憲兵指揮官鄭禎祥中將（左2）表揚3位憲兵忠貞960梯義務役士兵，主動為參與國慶勤務延後退伍。（憲兵指揮部提供；取自青年日報）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕一年一度國慶大典將於10日登場，衛戍中樞的憲兵將扮演關鍵維安角色，值得嘉許的是，憲兵202指揮部211營就有3位義務役士兵譚丞堯、蔡志賢及黃昱翔，主動申請延役，在完成國慶警衛勤務後才退伍。憲兵指揮官鄭禎祥中將也特別頒發榮譽狀，表揚3名官兵的表現。
國慶大典將在10日登場，從今日上午舉行的全兵力預演可見，不僅CH-47SD、UH-60M組成的大國旗機隊將再度於府前上空現蹤，包括三軍樂儀隊等也將帶來精采操演。雖然憲兵在這次國慶大典中，騎乘重機的「快反連」未參與其中，但為保障國家政要與民眾的安全，依舊派出足額兵力，負責總統府及府前廣場等地的維安工作。
國慶大會全兵力空中操演8日舉行，CH-47SD與UH-60M直升機組成國旗機隊，吊掛大幅國旗飛越總統前廣場。（記者廖振輝攝）
值得嘉許的是，憲兵202指揮部211營3位義務役一兵譚丞堯、蔡志賢及黃昱翔，原本退伍在即，但為了參與國慶勤務，主動申請延役。對於這3位憲兵忠貞960梯士兵之舉，鄭禎祥昨日前往憲兵211營頒發榮譽狀，對於3人展現對任務的高度使命感予以表揚。
鄭禎祥表示，3位官兵原訂於國慶勤務前退伍，但基於對憲兵使命的堅持與對單位認同，自發延役留營，選擇與同袍共同完成任務後再行退伍，充分展現憲兵勇於承擔精神，值得全體官兵效法。他期勉，官兵秉持嚴謹態度與高度警覺，確實落實勤務規定，確保國慶大典安全順遂，圓滿達成任務。
