劍指中國！美海軍下代匿蹤艦載機決標在即 波音、諾格世紀對決

一架美國海軍的F/A-18F「超級大黃蜂」戰鬥機飛越日本富士山（資料照）。這款自1990年代起服役至今的艦載機主力，即將迎來接班人。美國五角大廈最快將於本週，宣布由波音或諾斯洛普·格魯曼公司，贏得下一代匿蹤艦載機F/A-XX的數十億美元開發合約。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》引述一名美國官員及兩名知情人士的說法報導，在歷經數月延宕後，美國五角大廈最快將於本週，宣布由哪家國防承包商來設計與建造美國海軍下一代的匿蹤艦載戰鬥機。這項被視為「美國抗衡中國的核心」的數十億美元計畫，目前正由波音（Boeing）與諾斯洛普·格魯曼（Northrop Grumman）兩大軍火巨頭進行最終對決。

這款被稱為F/A-XX的新型艦載機，未來將取代自1990年代起在美國航空母艦上服役的F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）機隊。據悉，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已於3日親自簽署，同意推進此一選商決定。

F/A-XX計畫的進展並非一帆風順。今年春夏季，五角大廈與國會之間曾爆發資金爭議。部分國防官員以工程與供應鏈產能為由，一度試圖將該計畫推遲長達三年。

然而，國會與海軍方面則希望能加速推進。在今年夏天通過的一項大規模法案中，國會不僅駁回了延宕的意見，反而直接投入7.5億美元（約新台幣229億元）以加速F/A-XX的開發，並為2026財年額外撥款14億美元。

除了府會之爭，國防官員內部也曾對兩家競標商的產能感到憂慮，擔心波音在拿下空軍F-47戰機合約後，是否還有足夠的工程師；也擔心諾格會被成本不斷膨脹的「哨兵」（Sentinel）洲際彈道飛彈計畫拖垮。

攸關2030年後制海權

儘管具體採購數量與合約總值仍屬機密，但參考過去的F-35等計畫，這將是一筆橫跨數十年、價值數百億美元的超級大單。先前曾參與競標的洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）公司，已在今年稍早被淘汰出局。

分析指出，若F/A-XX計畫持續延宕，可能導致美國海軍在2030年代後面臨沒有現代化艦載機可用的窘境，進而削弱其在全球投射力量、特別是在太平洋地區抗衡中國的能力。

