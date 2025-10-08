商務客機改造為「信天翁」巡邏機 法愛用再購5架監偵能量擴至太平洋

法國國防採購局（DGA）近日與達梭航太公司簽約，增購5架新型「信天翁」（FALCON 2000LXS Albatros）海上巡邏機。（圖取自X@FlightAcesHigh）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕法國國防採購局（DGA）近日與達梭航太公司簽約，增購5架新型「信天翁」（FALCON 2000LXS Albatros）海上巡邏機，預計部署至太平洋法屬領地，提升區域情監偵及反潛能量。

DGA於9月26日根據「海上監視暨干預飛機」（AVSIMAR）專案計畫，授予達梭航太新一輪合約，增購5架全新「信天翁」巡邏機，用於擴充法國海軍機隊與情監偵戰力。該專案規劃採購總數12架「信天翁」，繼2020年12月簽署首批7架採購合約後，本次按規劃下單採購第2批5架。

軍聞網站「Naval News」報導，首架「信天翁」今年2月初完成首飛，最快可望於年底前交付法海軍操作，除將逐步取代「獵鷹50」（FALCON 50）及「獵鷹200」（FALCON 200）巡邏機，未來預計部署至法屬玻里尼西亞的大溪地島、新喀里多尼亞島等地，執行海上巡邏任務，強化太平洋海域監控能量。

「信天翁」由達梭「獵鷹2000 LXS」多用途商務客機改裝而成，機身長20公尺、翼展21公尺，最高時速達1064公里，具備7400公里航程，能在離岸200海浬範圍內搜索7小時以上，其擁有的低速特點能夠在最具挑戰性的機場順利起降；該機依照任務需求，將配備達利思（Thales）的「搜索大師」（Searchmaster）主動電子掃描陣列雷達（AESA），和「賽峰」（Safran）集團的Euroflir 410型紅外線光電（EO/IR）感測器，同時具備救生設備投放能力，能有效執行海上巡邏、情監偵、搜救、運輸與醫療後送等多元任務。

