國軍宣佈雄昇丶萬劍彈與劍翔無人機 已全數產製交軍加入戰備

「萬劍飛彈系統」已率先在113年底就已結案，以萬劍飛彈系統每年產量約50枚計算，總計已有150枚量產型萬劍彈撥交空軍IDF戰機部隊使用。（資料照）





〔記者羅添斌／台北報導〕為期5年丶規模達到2369億6千萬元的海空戰力提升特別預算已近尾聲，國防部在本週最新送交立法院的專案報告中宣佈，雄昇飛彈丶萬劍飛彈及無人攻擊載具等3項裝備，已全數完成產製，並已交付軍種納入戰備行列。

「雄昇飛彈系統」（增程型雄二E地對地巡弋飛彈）射程達到1200公里丶涵蓋中國內陸，量產數量超過百餘枚，雄昇有兩型彈，分別為可攻堅指揮所丶掩體的「高爆彈」，以及可有效破壞丶癱瘓敵方機場跑道的「散撒彈」。

萬劍彈全名為「萬劍機場聯合遙攻武器」，由國造IDF經國號戰機掛載，兩側機翼下方可各掛載一枚，在高空對敵方目標發射後，對於共軍機場丶軍隊集結區域可產生大面積的殺傷力，具有強大的源頭打擊能力。「萬劍飛彈系統」已率先在113年底就已結案，以萬劍飛彈系統每年產量約50枚計算，總計已有150枚量產型萬劍彈撥交空軍IDF戰機部隊使用。

至於「劍翔」反輻射無人機，因發展成熟已有多衍生型，中科院的「巡飛彈二型」就是自「劍翔」反輻射無人機衍生而來，這款遊盪彈藥，可安裝在艦艇或車輛，對目標執行日、夜間攻擊。可執行全天視距外攻擊。

雄昇飛彈的射程比雄二E更遠，據稱可達1200公里。圖為國軍在去年八月於九鵬基地射擊「雄二E」巡弋飛彈（上），彈體大致與美軍戰斧飛彈（下）相似。（上圖為TVBS新聞影片，已獲TVBS授權提供，下圖取自美國海軍）

海空戰力發展特別預算的項目共有8類10項，除了3項已全數完成產製撥交部隊之外，陸基防空系統（天弓三型）及野戰防空系統（陸射型劍二飛彈），都已快到尾聲，岸置反艦飛彈系統（雄二丶雄三與增程雄三產製的第一及第二階段）與海巡艦艇加裝戰時武器系統（雄二丶雄三飛彈），均按期程進行，執行率達到100%。

另在海軍高效能艦艇（沱江級艦）的執行進度方面，量產型的第一階段共計6艘，目前已全數交軍服役加入戰備，第二階段為5艘，目前已有2艘下水，3艘預計在明年3月及6月下水，均可於2026年年底以前交船。

中科院研製的「劍翔系列陸射巡飛彈二型」，成為2025年的年度桌曆亮點。（中科院提供）

