日艦佈雷演習距台僅百公里阻共艦東出 日防衛省：不許武力改變現狀

「浦賀號」掃雷母艦（MST-463）（左）和「澤霧號」驅逐艦（DD-157）（右）近日在先島群島實施水雷戰術訓練。（圖取自日本防衛省）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕日本最大佈雷艦「浦賀號」，3日與朝霧級護衛艦「澤霧號」一同在先島群島展開佈雷戰術訓練，該群島包含尖閣諸島、宮古群島等地緣重要戰略島嶼，距離台灣僅100公里，其所屬宮古水道為共艦由北方進入太平洋的必經之路。日本方面更罕見由防衛省發表聲明強調，該次訓練展現日本不允許任何國家透過武力單方面改變現狀的堅定決心，加強地區威懾力，維持和提高任務能力。

日本防衛省統合幕僚監部近日宣布，日本海上自衛隊「澤霧號」驅逐艦（DD-157）和「浦賀號」掃雷母艦（MST-463），3日在先島諸島以南海域進行包括水雷戰在內的各種戰術訓練。

統合幕僚監部強調，這次訓練的目的是在周邊安全環境日益嚴峻的形勢下，展現日本不允許任何國家以武力單方面改變現狀的堅定決心，加強地區威懾力，維持和提高任務執行能力。

美媒「USNI News」報導，日本國防政策研究員稻葉義泰表示，海自過去雖然也會公布水雷訓練，但很少發布新聞稿，更罕見的是由統合幕僚監部統一發佈。海自利用水雷進行佈防，可摧毀或阻礙試圖侵入日本的海上力量。

「浦賀號」為浦賀級掃雷母艦首艦，滿載排水量高達8400噸，雖稱為掃雷艦，但艦上也裝備12條水雷軌道，全艦可搭載240枚水雷，並能施放繫留水雷及針對潛艦的沉底水雷。而身為掃雷母艦，浦賀級也具備海上醫療功能，可執行人員安置和醫療等人道救助任務。

「浦賀號」功能多元強大，直升機飛行甲板近期更實施MV22魚鷹式直升機起降，艦上搭載音響掃雷器和磁性掃雷器，須與海自航空集團第111航空隊的MH-53E掃雷直升機配合，實施掃雷作業。然而，自2011年開始籌獲的MCH-101掃雷直升機，與傳統使用的空用掃雷器並不相容，而無法使用。做為母艦的功能角色，浦賀級還配備可設置指揮部的設施，以及可供處理水下未爆彈潛水人員使用的減壓室。

