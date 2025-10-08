前線缺人！俄地方政府「大撒幣」搶兵 簽約金飆至3年薪水

俄羅斯街頭的巨幅看板上，現代士兵的形象與古代、二戰時期的英雄並列，標語寫著「讓我們無愧於偉大的祖先」。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，為補充在烏克蘭戰場上估計已達百萬的慘重傷亡，俄羅斯各地方政府正戲劇性地大幅提高參軍「簽約金」，試圖用重金利誘更多人投入戰爭。分析家指出，這顯示單純的「意識形態」愛國宣傳，已不再足以動員民眾。

俄羅斯國防部長別洛烏索夫（Andrey Belousov）在八月時曾強調，人力是「支持進攻行動的關鍵」，並聲稱招募目標正在達成。

淪為商業模式 祭出百萬簽約金

然而，俄羅斯獨立調查媒體《IStories》的報導卻呈現了完全不同的景象。該媒體根據官方預算支出數據分析，俄羅斯國防部在2025年第二季僅招募到約3萬7900名合約兵，人數比去年同期銳減了2.5倍。

美國智庫「戰爭研究所」（ISW）在九月的分析報告中直言：「俄羅斯的軍隊生成行動，正日益類似於複雜的商業模式，而非一場由意識形態驅動的招募運動。」報告指出，俄羅斯當局與非官方招募者，正持續利用「金錢誘因、欺騙與脅迫」來擴充兵力。

這股「撒幣」搶兵潮在各地上演。西伯利亞的秋明州（Tyumen）6日宣布，新兵簽約金將提高至300萬盧布（約新台幣110萬元），外加聯邦政府的40萬盧布。根據俄羅斯聯邦統計局的數據，這筆錢相當於當地一個普通人三年的總薪資。

無獨有偶，西南部的沃羅涅日州（Voronezh）也將簽約金一口氣翻了四倍，來到210萬盧布。為了搶人，當地政府更表示，申請者無需是本地居民，只要在該地簽署文件即可領錢。

這些一次性的高額簽約金，還不包含合約兵在烏克蘭作戰的月薪。目前，俄軍士兵的起薪約為每月21萬盧布（約新台幣8萬元），是俄羅斯平均工資的兩倍以上。

