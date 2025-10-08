鬍子、飯碗殘酷二選一！ 美軍通令2個月內終止絕大多數刮鬍豁免

一名正在刮鬍子的美國陸軍官兵。（取自美國陸軍網站）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯上任後力求重建「戰士精神」，並擴及至可能攸關戰訓任務的體態、儀容層面。美國媒體《星條旗報》報導，赫格塞斯上月30日發布的備忘錄指出，五角大廈將終止永久性醫療刮鬍豁免，且近15年實施的宗教豁免蓄鬍規範，絕大多數也將終止，要求各單位在60天內發布新服儀規範、90天內上路，蓄鬍的美軍官兵，都必須在鬍子與飯碗間做出抉擇。

美國總統川普、赫格塞斯上月底在維吉尼亞州召集上百位將領、高階士官長舉行會議，《星條旗報》報導，赫格塞斯發表了長達45分鐘的演說，嚴詞批判美軍過去15年允許成千上萬官兵蓄鬍的文化，他還發表備忘錄通令各軍種，要在60天內制定新儀容規範，並在90天內上路。

美國國防部長赫格塞斯上月底在維吉尼亞州發表演說,嚴詞批評蓄鬍與肥胖的官兵。

縱使赫格塞斯在備忘錄之中宣稱，此規範與外表無關，而是攸關生存能力、任務執行力與作業互通性。但他在公開演說時則將矛頭指向外表，特別點名肥胖與蓄鬍的軍人，「那種猖獗、荒謬的時代已經結束，如果軍人不符男性戰鬥體能標準，通過測試，或者不想刮鬍子讓自己看起來更專業，那就該異動職位或做新的工作」。

美軍這份備忘錄幾乎取消了全數因宗教因素而蓄鬍的軍人豁免規範，這些人包括錫克教徒、穆斯林等，重新回到2010年以前的標準。新政策會在嚴格禁止蓄鬍的前提下，以個案審查方式，釐清申請蓄鬍者是否有「真誠的信仰」，才會考慮解禁。

另根據美軍現行規定，若刮鬍會引發假性毛囊炎者，相關人員在制定醫療計畫後，可獲得12個月的豁免，但赫格塞斯強硬地要求，若有永久性刮鬍障礙者，將被列入行政離職的範圍內。

