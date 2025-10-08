美海軍購戰斧飛彈新型導引頭強化反艦戰力 數量達到837枚

美國海軍驅逐艦「海爾賽號」發射戰斧巡弋飛彈情形。（取自美國海軍航空系統司令部）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國海軍上周決議將在2028年前，向雷神籌獲高達837枚的海上打擊戰斧飛彈的導引頭，不僅將增加飛彈庫存，美軍也將藉此，替陸軍及陸戰隊陸基發射器的戰斧飛彈升級，使其也擁有反艦能力。

軍聞網站「Naval News」報導，採購批准還包括生產線改進、導引頭軟硬體開發、電磁環境影響和為戰斧飛彈開發更多功能，包括上海上打擊戰斧飛彈也能在美國陸軍、陸戰隊及其陸基發射器上部署。此前美海軍已於7月決定升級96枚戰斧飛彈。

報導指出，海上攻擊型「戰斧」飛彈將於2025財年第四季達到早期作戰能力（EOC），並由美國海軍部署於軍艦。初始作戰能力（IOC）計畫於2027財年實現，並於2029財年實現全速生產。迄今為止，美國陸軍、陸戰隊和海軍都已購買「戰斧」飛彈，不過陸戰隊的庫存已於今年移交給陸軍，也決定轉而採購挪威海軍打擊飛彈（NSM）的NMESIS發射系統。

先前報導指出，美國海軍將於9月下旬開始在驅逐艦上部署戰斧巡航飛彈的反艦版本。反艦戰斧飛彈由雷神公司生產的第5批次戰斧飛彈改造而來，第5批次估計每枚造價100萬美元（約3146萬台幣），能以每小時550英里（約890公里）的次音速飛行，擊中以20至30節（時速介於37至55公里）航行的艦艇。由於電子和導航系統升級，可避開敵軍反飛彈雷達干擾的功能獲得強化，射程也比早期批次更遠，傳最遠可達1500英里（約2400公里）。

