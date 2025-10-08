國防部：對美軍購案預付300餘億美元 實際支付108億美元

國防部長顧立雄。（記者王藝菘攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院財政委員會今日舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」，其中，國防部主管編列1132億元。國民黨立委林德福關切對美軍購，有多少是已經付錢但還沒拿到貨，對此，國防部表示，若美方進度不如預期，錢會進到美國聯邦準備銀行（FRB）產生孳息，總共目前預付的有300餘億美元軍購案，實際支付108億美元，多數屬於已經交付。

此次國安韌性特別預算中，國防部主管編列1132億元，包括辦理軍民資通作業環境韌性與設備效能提升計畫、重要防護設施改善計畫、作戰區通資基礎設備（施）提升計畫、指管系統韌性及資安防護擴充計畫等所需經費。

林德福指出，對美軍購中，我方付錢後似有延宕交貨問題，他詢問有多少貨是錢已經給了，卻到現在還沒來？對此，國防部長顧立雄表示，相關武器陸續到，並沒有很早就給錢，付款時間有一定時程。

國防部戰規司長黃文啓表示，所有軍購付款依照美方寄帳單要求付款時間來付，不會在沒有需求款項的情況下提前付，若美方進度不如預期，這些錢也會進到FRB裡，也會產生孳息。目前為止管控預算裡，這個數目在今年5月跟美方召開財務管理會議後，已經大幅下修，必要項目能刪除的就刪除。

林德福追問，到底有多少金額，黃文啓回應，總共目前預付的有300餘億美元軍購案，實際支付108億美元，多數屬於已經交付，是否提前支付這些錢而沒有使用，必須和美方計算才有辦法回答。

黃文啓說，美方軍火工業裡，只要已經進入產線的項目，就得支付款項，屬於執行中的案子，不是等到交付才有辦法給錢。

