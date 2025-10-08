4億美元軍援為何憑空消失？美議員爆：五角大廈疑想讓台灣「買單」

美國國防部印太安全助理部長提名人約翰．盧（John Noh）。（翻攝美國國防部官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國軍事新聞網站《Breaking Defense》報導，美國國防部一名準高級官員7日在一場國會聽證會上，釋放出川普政府可能對印太地區兩項關鍵政策進行重大調整的信號，直指對台軍援模式可能改變，且「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）安全協議也可能更動，引發參議院軍事委員會兩黨議員的質疑。

美國國防部印太安全助理部長提名人約翰．盧（John Noh），在聽證會上面對議員質詢時，做出了前述表態。

美議員質疑：軍援變軍購？套用烏克蘭劇本

參院軍委會主席、共和黨籍參議員韋克爾（Roger Wicker）對川普政府上月取消一筆4億美元對台「總統撥款授權」（PDA）軍援表示擔憂。PDA是直接從美軍庫存中提撥的無償援助。

韋克爾質疑，國防部是否正在套用「烏克蘭劇本」，將原本應無償提供的PDA軍援武器，轉而要求台灣「付費購買」。盧對此回應，他「強烈認為」台灣需要「盡自己的本分並付費」，並重申川普總統的立場，即台灣的國防預算應提高至其國內生產總值（GDP）的10%。

AUKUS核潛艦計畫也傳將修改

除了對台軍援，盧也證實，五角大廈自七月起已在對AUKUS進行審查，並暗示可能修改協議中關於為澳洲提供核潛艦的「第一支柱」內容，以使其「更具可持續性」。

此舉的背景是，美國國內一直有聲音擔憂，在自身造船業產能已極度吃緊的情況下，出售數艘維吉尼亞級核潛艦給澳洲，可能會影響美國海軍自身的戰力。

