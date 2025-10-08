自由電子報
軍武 > 國防MIT > 其他裝備

憲兵擬買3款無人機 其中2款的四成機身可「3D列印」打造

2025/10/08 14:27

圖為我國民間廠商操作的FPV無人機。（資料照）圖為我國民間廠商操作的FPV無人機。（資料照）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍持續籌獲各型無人機，憲兵指揮部今日發布公開徵求資料，向民間具有以3D列印技術製造的一類、二類無人機、沉浸式無人機、無人機無線導控站等裝備。其中，這項公告特別要求，一類、二類無人機的機體，採3D列印技術比例須達40%以上，以利部隊未來建構「可移動式產製」能量。

根據憲兵指揮部今日於政府採購網發布的公開徵求資訊，憲兵計畫就一類、二類無人機、沉境式無人機、無人機無線導控站等4項裝備，進行採購前準備，因此先調查民間能量。憲兵強調，此商購案後續籌獲預計以小批量辦理，並依預算編列跟作戰需求評估成果再行確定。

這份公開徵求資料揭露，憲兵要徵求第一類與第二類無人機，皆可區分監偵型與攻擊型，兩者皆須具備抗GPS干擾、影像可與國軍通訊系統串聯能力，且機體採3D列印技術比例達40%以上，以利部隊未來建構「可移動式產製」能量。

圖為國軍日前參加中華職棒例行賽開球儀式，運用無人機傳遞球給開球者情形。（資料照）圖為國軍日前參加中華職棒例行賽開球儀式，運用無人機傳遞球給開球者情形。（資料照）

又被稱為第一人稱視角（FPV）無人機的沉浸式無人機部分，憲兵公開徵求資訊揭示，這款無人機的機體需要有抗GPS干擾、影像功能，可與國軍通訊系統進行串聯；無人機無線導控站則屬於廠商應配套提供設備，須有操作簡單、具備穩定資料鏈路與加密傳輸功能，可進行任務規劃、飛行監控與狀態顯示等操作功能，能與國軍通訊系統完成介接。

值得注意的是，憲兵於這份公開徵求之中強調，這次目的在於廣泛蒐集國內、國外無人機廠商的技術資訊，作為後續規格制定與採購策略依據，若後續驗證符合憲兵作戰需求，期望發展成「可模組化、可移動式產製無人機」概念，或由國內廠商使用3D列印機製造相關零附件，以利部隊無人機維護與更換。

