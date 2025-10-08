烏克蘭已失頓內茨克7成控制權 恐成俄侵略永久跳板

在血戰超過10年的頓內茨克前線，一名烏克蘭士兵在夜色中施放一架偵察無人機。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《美聯社》7日發自戰地前線的報指出，在歷經多年的戰鬥後，烏克蘭已失去對頓內茨克約七成的控制權。63旅指揮官尤爾丘克（Pavlo Yurchuk）認為，此地的激戰更多是出於政治而非軍事邏輯，因為密布的河網與防禦工事，使得任何一方都難以快速推進。

然而，由於其鄰近俄羅斯、歷史上的經濟聯繫以及蘇聯時期強加的俄語遺產，俄羅斯總統普廷一直將此地描繪為「歷史上的俄羅斯土地」，並以此作為「解放」的侵略藉口。分析家赫穆特（Taras Chmut）警告，一旦佔領全境，莫斯科將獲得一個威脅烏克蘭其他地區的永久基地。

這場漫長的戰爭，也徹底改變了當地烏克蘭人的國家認同。一名參戰多年的33歲女兵「狐狸」（Fox），她的家鄉正逐漸被俄軍進逼。近日，她請求同袍操控無人機，飛越她童年成長的社區，希望能投下最後一瞥。

透過無人機的鏡頭，「狐狸」看著她的學校被毀、曾上過舞蹈課的社區中心淪為瓦礫。在歷經家園兩度被俄軍摧毀後，她體悟到：「你不再是為了一棟建築或一個城市而戰。我的家，現在是整個烏克蘭。」她的故事，正是這場戰爭淬鍊出烏克蘭新一代專業軍人，以及其抵抗意志昇華的縮影。

儘管前路艱辛，但烏軍指揮官尤爾丘克展現了寸土不讓的決心：「如果我們必須為30公里奮戰3年，那我們就為30公里再戰3年。」

