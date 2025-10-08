澤倫斯基稱我零組件流入俄無人機、飛彈 綠委李坤城要軍方查明

民進黨立委李坤城要求海委會強化海防海空無人載具執行力，並要求國防部查明台灣零件是否真有流入俄軍。（李坤城國會辦公室提供）

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院財政委員會今（8）日審查特別預算案，民進黨立委李坤城質詢指出，這次海委會編列約295億6千萬元，其中「強化國土防衛能量」預算達279億元，並編入約40億9千萬元籌補各式海空無人載具。李坤城表示，國土防衛需要海、陸、空立體支援，對於相關國防安全建置方向均予以支持，無人載具發展攸關國防自主與海域安全，督促海委會確保預算落實，並提升國內技術能量，同時針對零件外流疑慮要求國防部進行全面調查，以維護我國形象。

海委會主委管碧玲說明，這次特別預算主要用於無人機採購，分為長程、中程、艦載及特勤用途，共計451架，希望能以特別預算一次補足現有缺口。另無人艇部分規劃建置25艘，水下載具則以實驗型為主，先行少量引進；同時將強化水下聲納部署，以提升偵測與救援能力。



管碧玲強調，無人載具整體投入金額約68億元，除無人機外，亦包含無人艇、水下載具、次世代雷達與紅外線系統等項目，構築完整立體防衛架構。

李坤城進一步表示，海巡署自107年至今兩度辦理無人機採購計畫，但因引擎技術超出廠商能力所及，導致計畫延宕，直到去年9月才修正計畫內容，顯示執行力仍有待加強。



管碧玲回應，問題主要出在客製化造成廠商技術負荷過高，但目前國內產業技術已趨成熟，對預算執行具有信心，此次採購以現貨為主。

此外，李坤城提出，烏克蘭總統澤倫斯基日前稱「台灣零件流入俄軍無人機與飛彈」一事，要求國防部與經濟部立即查明，釐清供應鏈來源與流向，避免民間零組件間接用於敵對或爭議用途，影響台灣國際形象。



國防部長顧立雄回應，目前尚無相關訊息，但不排除零件透過複雜的民間供應鏈轉售，他承諾將會同經濟部共同調查釐清。

