美海軍印太嚇阻中國關鍵戰力 第25艘維吉尼亞級核潛艦海試成功

美國海軍最新一艘維吉尼亞級核動力攻擊潛艦「麻薩諸塞號」（SSN 798），近日成功完成首次海試。該型潛艦被視為美軍在印太地區的關鍵水下戰力，也是澳洲未來將透過AUKUS協議採購的型號。（圖擷取HII官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Naval News》報導，美國造船巨擘亨廷頓．英格爾斯工業集團（HII）旗下的紐波特紐斯造船廠（Newport News Shipbuilding）宣布，最新一艘維吉尼亞級（Virginia-class）核動力攻擊潛艦「麻薩諸塞號」（USS Massachusetts, SSN 798），已完成其首次海試。

在為期數天的海上測試中，「麻薩諸塞號」完成了服役前的多項關鍵驗證，包括首次下潛至水下，以及在水面與水下進行高速機動等科目。在返回造船廠進行最終測試後，即將正式交付美國海軍。

「麻薩諸塞號」是維吉尼亞級的第25艘艦，也是紐波特紐斯造船廠交付的第12艘。紐波特紐斯造船廠總裁威爾金森（Kari Wilkinson）表示：「透過『麻薩諸塞號』的首次海試來證明這些能力，是我們為艦隊提供作戰能力的重要一步。」

印太嚇阻關鍵戰力 AUKUS聯盟未來主力

報導指出，維吉尼亞級核潛艦是美國海軍當代水下作戰的核心主力，被視為在印太地區嚇阻中國的關鍵戰略資產。其先進的靜音能力、強大的偵蒐系統與武器酬載，使其能有效執行獵殺敵方潛艦與水面艦艇、情報蒐集、特種作戰支援等多重任務。

此外，根據「美英澳三邊安全夥伴關係」（AUKUS）協議，澳洲未來也將採購至少3艘此型潛艦，作為其建立核動力潛艦艦隊的第一步。「麻薩諸塞號」的順利海試，也再次驗證了此一平台的成熟與可靠性。

