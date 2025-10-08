敵意升級！英官員證實：中國戰機在南海對英艦進行「模擬擊殺」

圖為英國皇家海軍6萬5000噸級的「威爾斯親王號」航空母艦（HMS Prince of Wales）。艦上搭載F-35B匿蹤戰機與梅林反潛直升機，能建構數百英里的海空防護圈。該航艦打擊群近期在南海航行時，據報遭到中國海空軍力跟監，其護衛艦更遭解放軍戰機執行「模擬擊殺」。（圖：英國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《Army Recognition》引述英國《獨立報》報導，英國軍方官員透露，在英國「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）航空母艦打擊群近期於南海航行期間，遭到中國機艦持續跟監騷擾，解放軍戰機更對護航的巡防艦進行了極具挑釁意味的模擬攻擊。

英國官員將中方的行為形容為「建設性擊殺」（constructive kill），意即解放軍戰機完全按照發動實戰攻擊時會採用的飛行路徑逼近英艦，直到最後一刻才脫離。據報，類似的模擬攻擊也發生在「里契蒙號」巡防艦（HMS Richmond）穿越台灣海峽期間。

這一連串的緊張事件，被認為與英美海軍九月份的聯合行動有關。9月12日，英國「里契蒙號」巡防艦曾與美國驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）一同穿越台灣海峽。

當時北京方面痛斥此舉為「挑釁」，並隨即派遣海空兵力對兩艦進行跟監。倫敦與華盛頓則堅稱，這是在國際水域進行的例行性無害通過。

此次遭騷擾的「威爾斯親王號」，是英國皇家海軍最新的6萬5000噸級伊莉莎白女王級航空母艦，艦上搭載了F-35B短場起降／垂直降落（STOVL）匿蹤戰機與梅林（Merlin）反潛直升機，能建構一個數百英里範圍的海空防護圈。

分析指出，中國在南海這個全球最繁忙的航道之一，對北約（NATO）成員國的頂尖海軍資產採取如此具侵略性的模擬攻擊，不僅是在測試盟國對自由航行權的承諾，更大幅升高了因誤判而擦槍走火的風險。

