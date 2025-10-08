烏克蘭秀新版海王星反艦飛彈 外觀竟長「兩個包」

烏克蘭國防部長今日在X貼出海王星反艦飛彈的圖片。（圖取自X@Denys_Shmyhal）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕在擊沉俄羅斯巡洋艦「莫斯科號」後聲名大噪的烏克蘭R-360「海王星」反艦飛彈，近期再推出新型號，烏克蘭國防部長丹尼斯今日在X表示，他向立陶宛總理、丹麥國防部長和挪威國防部長等人介紹烏克蘭武器的生產能力，他並PO出海王星反艦飛彈的圖片。但根據圖片，可明顯發現該飛彈與過去的海王星外觀並不相同，彈身甚至多出兩個「鼓包」，被認為是用來容納更多的電子設備。

軍聞網站「The Warzone」報導，丹尼斯還向代表團展示裝備了R-73防空飛彈的馬古拉-7型（Magura-7）無人艇，但其中最引人吸睛的還是「海王星」反艦飛彈，因為此時它的外觀已和過去公開的外型截然不同，尺寸介於基礎型和增程型「海王星」之間，同時彈身還多了兩個明顯的鼓包。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭8月公布的海王星增程型。（圖取自X@rockfish31）

報導說，這兩個鼓包被用來增加燃料的可能性很小，因為已經有增程型「海王星」的推出。根據海王星原型Kh-35飛彈的結構布局，該區域可能是容納導航系統和航空電子設備。飛彈的彈頭應該位於該部的正前方，主導引頭則位於彈頭內。

報導補充，烏克蘭8月也公布了RK-360L增程型「海王星」的照片，增程型「海王星」的飛彈整體較長，主體較寬，因此尾部和彈頭呈錐形。彈翼也較大，呈平直後掠。因此這張新照片，很可能是海王星的又一種新型號。

目前烏克蘭除了擁有射程可達300公里的反艦版海王星飛彈，攻陸版海王星巡弋飛彈射程約360公里，至於增程型海王星飛彈，可打擊1000公里外目標，可深入打擊俄羅斯內陸目標。

烏克蘭2022年對外展示的海王星反艦巡弋飛彈模型。（路透檔案照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法