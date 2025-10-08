荷蘭雪中送炭 將援助烏克蘭150輛THeMIS無人車

荷蘭將援助150輛米爾倫THeMIS履帶式無人車給烏克蘭運用。（彭博檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕烏克蘭對抗俄羅斯入侵迄今已3年7個月，戰況持續膠著，盟友援助對於烏克蘭來說至關重要。外國軍聞網站「Defense Blog」7日報導，在荷蘭政府協調與捐贈下，烏克蘭將獲得150輛THeMIS履帶式無人車，將用於戰場上的後勤支援、傷患後送、偵察與戰鬥支援任務，且在高風險區域、環境之中格外有用。

THeMIS履帶式無人車是愛沙尼亞米爾倫公司（Milrem）的產品，荷蘭國防部長布瑞克曼（Ruben Brekelmans）、米爾倫、荷蘭國防公司VDL Defentec代表6日出席簽約儀式，宣布援烏150輛無人車，多數車輛將由荷蘭米爾倫機器人公司、VDL Defentec合作組裝，未來也可視烏克蘭及其他夥伴需求，增加產線與交付數量。

這篇報導指，米爾倫公司也將為烏克蘭操作人員、維修人員提供全面培訓，確保THeMIS無人車可以快速部署於戰鬥環境，並有效維繫戰力。

烏克蘭自2022年抵抗俄羅斯入侵以來，已使用15輛THeMIS無人車，這些車輛已投入後勤支援、傷患後送、偵察與戰鬥支援任務，且在高風險區域與環境中相當有用，未來援助的車輛到位，將大幅增加烏克蘭可用之兵。

報導表示，THeMIS採用柴電混合動力，是一款模組化、多用途的履帶式無人車，最高運作時間達15小時，整體酬載可擴充至1.2噸，且越野性能不俗，可以支援步兵、機械化部隊，並可從事運輸物資、攜帶重型武器、進行情監偵，甚至作為遠程武器的載台，不僅可遠端執行危險任務，降低人員風險，也可強化地面部隊機動性與作戰範圍。

