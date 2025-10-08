英退將：中國可能採「非軍事封鎖」壓台 先切斷海上補給

英國皇家聯合軍事研究所副研究員、海軍退役准將歐利佛（Peter Olive，左起）、英國皇家聯合軍事研究所國際安全資深研究員雪特勒－瓊斯（Philip Shetler-Jones）及德國海事研究院院長、德國海軍退役少將卡斯騰．施奈德（Karsten Schneider）8日出席國防院與陸委會舉辦的「2025台北安全對話」。（記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕英國皇家聯合軍事研究所副研究員、英國海軍退役准將歐利佛（Peter Olive）今天指出，相較於登島作戰，中國更可能以「非軍事封鎖」方式切斷台灣海上補給，長期施壓迫使台灣在政策上讓步。

國防院與陸委會今天舉辦「2025台北安全對話」，以「整合嚇阻：以實力維持印太和平」為題舉行系列座談，第二場次「社會韌性與防衛嚇阻」由政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範主持，歐利佛、英國皇家聯合軍事研究所國際安全資深研究員菲利普．雪特勒－瓊斯（Philip Shetler-Jones）及德國海事研究院院長、德國海軍退役少將卡斯騰．施奈德（Karsten Schneider）與談。

請繼續往下閱讀...

歐利佛說，解放軍演訓已接近「任務演練」，但全面登陸將是「諾曼第的20倍」，後勤與外部介入風險極高；中國海警是偽裝的海軍，可在「執法」名義下攔阻航運、能源與糧食。

雪特勒－瓊斯（Philip Shetler-Jones）表示，嚇阻除「懲罰」與「拒止」，更關鍵是「剝奪侵略成果」；以烏克蘭為例，「不敗」本身即產生嚇阻訊號。

雪特勒－瓊斯研判，比起全面登陸侵略，中方較可能透過資訊作戰、經濟干擾與有限封鎖削弱社會韌性，進而對台灣進行「封鎖、隔離或禁運」，在不引發美方介入的情況下對台施壓。

雪特勒－瓊斯建議，台灣應持續強化法制框架，讓交戰規則更穩健，並且能快速處理航運受阻的情況，同時提升「復原與修復」能力，包含海底電纜維護與多元通訊（含太空通訊）備援，同步前置規畫海上交通線（SLOC）韌性與無人化／自動化補給。

至於可否效法美國在伊拉克戰爭時讓貨輪「更改旗幟（re-flagging）」，避免遭到攔阻？施奈德指出，依德國法律可於危機時要求德國商船改掛國旗，但須事前與業者協調，並透過外交與各船籍國溝通。

不過，雪特勒－瓊斯補充，現代航運高度國際化且受中國商業影響，「改旗」效益有限；降低保險與企業「不確定性」須靠跨界兵推與實作演練。他認為，反封鎖（counter-blockade）是可行的回應方式，但可能會發生在離台灣較遠的地區，如印度洋，透過吸引更多夥伴加入，從源頭阻斷中國的航運。

歐利佛也說，這是他與好友美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery ）時常討論的問題，不過現在與1980年代的科威特情況不同，全球航運過於國際化，也讓這項措施困難許多。他認為，全球航運集中於少數「航運城市」，應在如倫敦等樞紐預作對話交流，建立可於平時啟動的協作與護航資訊機制。

他強調，台灣逾9成進口仰賴外國船公司，能源更接近100％，應在危機前與全球航運、保險與港航業建立協調機制，規畫替代航線與「最後一哩」護送，並成為船長在緊張時刻仰賴的具權威的安全資訊來源。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法