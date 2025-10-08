劍指中國！英印「雙航艦」首度合體軍演 捍衛自由開放印太

英國皇家海軍「威爾斯親王號」航空母艦（左）與印度海軍「維克蘭特號」航空母艦（前）在印度洋合體，展開歷史性的首次雙航艦聯合演習。（圖：英國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國海軍協會新聞（USNI News）報導，英國與印度海軍的航空母艦打擊群，正在印度洋舉行歷史性的首次聯合演習，此舉被視為雙方共同維護「以規則為基礎的國際秩序」的明確信號。

由英國皇家海軍最新航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）率領的英國航艦打擊群（CSG），於5日與印度海軍的「維克蘭特號」（INS Vikrant）航艦打擊群，在孟加拉灣展開了為期四天的「康坎25」（Konkan 25）雙邊演習。

儘管英印「康坎」演習自2004年以來每兩年舉行一次，但今年的演習是史上首次由雙方的航艦打擊群共同進行。英國航艦打擊群指揮官布萊克摩爾准將（Commodore James Blackmore）表示：「我們一直在合作擴展我們的防衛能力，以支持印太地區以規則為基礎的國際體系。」

此次演習陣容龐大，除了兩艘航艦，英國編隊中還包括日本海上自衛隊的「曙號」（JS Akebono）驅逐艦，以及挪威皇家海軍的「羅爾德·阿蒙森號」（HNoMS Roald Amundsen）巡防艦。印度方面則派出了包括加爾各答級、維沙卡帕特南級驅逐艦在內的多艘主力艦艇。

英印「2035願景」 奠定未來合作基石

英國駐印度高級專員卡麥隆（Lindy Cameron）表示：「英國與印度都相信一個自由開放的印太地區。我們共同的抱負是建立一個現代化的國防與安全夥伴關係，這也是我們兩國首相今年同意的『英印2035願景』的基礎支柱。」

演習結束後，英國航艦打擊群將訪問孟買與果阿等港口，並與印度空軍舉行另一場為期一日的演習。此次部署是英國航艦「高桅行動」（Operation Highmast）的一部分，旨在達成該航艦打擊群的「全作戰能力」（FOC）。在此之前，「威爾斯親王號」也剛參與了由英國、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、新加坡組成的「五國聯防協議」（FPDA）演習。

