美空軍C-130H換裝八葉螺旋槳計畫喊停 將致力採購C-130J

2025/10/09 10:23

美國空軍完成NP2000八葉螺旋槳升級的C-130H運輸機。（取自DVIDS）美國空軍完成NP2000八葉螺旋槳升級的C-130H運輸機。（取自DVIDS）
〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國空軍計畫為現役140架C-130H運輸機的螺旋槳，升級為效率更高的NP2000八葉螺旋槳，但這項計畫已生變。外國軍聞網站「The War Zone」報導，美國國防部一份文件明確指出，C-130H機隊改裝工作已經告一段落，致使NP2000八葉螺旋槳相關改裝經費，將轉入國防部現代化帳戶（Defense-Wide），未來則致力於更先進的C-130J採購，未改裝的C-130H則可能被揚棄。

採用四具渦槳發動機的C-130運輸機已問世將近70年，但這型機不斷推陳出新，且高效率、經濟實惠且可靠的性能，深受多國青睞與採購，迄今仍是美國、日本、我國等60多國的現役軍機。

為NP2000八葉螺旋槳原廠的柯林斯航太稱，這型螺旋槳有助於提升燃油效率、續航力、減低後勤成本等諸多好處。（取自柯林斯航太官網）為NP2000八葉螺旋槳原廠的柯林斯航太稱，這型螺旋槳有助於提升燃油效率、續航力、減低後勤成本等諸多好處。（取自柯林斯航太官網）

「The War Zone」報導，美國空軍以比照E-2預警機的NP2000八葉螺旋槳，來替換C-130H運輸機現有的四葉螺旋槳，不僅更安靜、可靠、震動更小，還可以提供20％的額外推力，可提升燃油效率，並將起飛所需跑道縮減至300公尺。

為RTX子公司的原廠柯林斯航太表示，得利於NP2000八葉螺旋槳的可靠性，可使維護工時、每小時飛行成本皆減少五成，總使用時數可高達100萬小時。

不過，這篇報導指，美國空軍C-130H運輸機的NP2000八葉螺旋槳升級計畫，原於2021年計畫升級140多架C-130H運輸機，目前已完成90架升級工作，但美國空軍最新規劃顯示，2026財年的C-130H運輸機總數為92架，並在2029年縮減至61架，並將以更先進的C-130J型機補上戰力空缺，這也代表這項升級計畫已大致執行完畢，至於尚未升級的C-130H型機，則可能被揚棄（be divested）。

美C-130H八葉螺旋槳計畫將告終 是否影響我空軍同型機升級待觀察

