美C-130H八葉螺旋槳計畫將告終 影響我空軍同型機升級程度待觀察

我國C-130H運輸機採用四葉螺旋槳，未來可望升級為NP2000八葉螺旋槳，增加飛行效率並降低成本。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國空軍正進行C-130H運輸機的NP2000八葉螺旋槳換裝工作，但美國國防部最新資料顯示此案可能即將終止。由於操作20架C-130型機的空軍，計畫藉由「太武山三號」計畫升級，NP2000八葉螺旋槳換裝也是其中一環，美軍此舉是否導致我國同型機升級成本增加，或衍生其他變數，還有待繼續觀察。

我國空軍現有19架C-130H運輸機、1架C-130HE「天干」電戰機，皆採用十字型的四葉螺旋槳，但在空軍以「太武山三號」名義，拍板執行20架C-130型機升級案後，將採用由柯林斯航太產製的NP2000八葉螺旋槳。柯林斯航太稱，NP2000八葉螺旋槳可使推力增加20％，起飛跑道可縮減至300公尺左右，總維保成本與維護工時皆大減五成，總使用壽命可達100萬小時，系統可靠性增加55％，並降低20分貝的噪音。

改裝NP2000八葉螺旋槳的C-130型運輸機。（取自柯林斯航太官網）

空軍「太武山三號」升級項目包括計畫著重於「座艙整合介面」、「增進海上搜救能力」及「模擬機」等三大主要項目，其中包括全球精準定位、機位回報及安全避碰的系統，另外也計畫升級NP2000八葉螺旋槳，提升飛行效率與降低成本。但在美國空軍原計畫升級140架C-130H運輸機螺旋槳，如今卻僅升級90架就喊「卡」，是否影響我國升級進度與成本有待釐清。

另值得留意的是，空軍「太武山三號」原訂自今年執行至2030年，由於列入機密預算，因此今年度公開預算書之中僅見101萬元行政費，還有百億餘元預算編列於不對外公開的機密預算。不過，國防部明年度預算書之中已不見「太武山三號」的計畫名稱與公開預算費用，是否代表軍方正就全案進行調整，值得繼續觀察與留意。

