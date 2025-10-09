【影】諾格25公厘榴彈槍競逐美陸軍招標 化身步槍有彈匣、半自動

美國陸軍為了強化步兵火力，近年啟動30公厘「精準擲彈兵系統」（PGS）榴彈發射器開發案，諾斯洛普格魯曼公司對此推出25公厘榴彈發射器。（圖取自諾格影片）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍為了強化步兵火力，近年啟動30公厘「精準擲彈兵系統」（PGS）榴彈發射器開發案，諾斯洛普格魯曼公司對此推出25公厘榴彈發射器，雖然不到30公厘，但卻採彈匣供彈、半自動系統，可望提升班級部隊火力支援能量，應對未來多變戰場環境。

軍聞網站「The WarZone」報導，報導指出，諾格版PGS是與柯爾特公司共同研發的25公厘榴彈發射器，槍重約5.2公斤，採半自動射擊與5發彈匣供彈，彈藥涵蓋高爆彈、近發高爆彈、限制空間戰鬥彈和訓練彈等4種類型，有效射程約500公尺，並具備程控式彈藥射擊能力，可搭配美軍現役XM157光學瞄具組，打擊掩體內敵人、輕裝甲車輛，以及無人機等未來戰場威脅。

諾格PGS的高爆彈具程控能力，可由射手運用XM157瞄具測距後，選擇碰炸或空爆模式，對視距內或掩體後方目標進行打擊。近發高爆彈和限制空間戰鬥彈，雖不具程控能力，但前者內建近發引信，可在接近無人機等目標時，自動引爆破片殺傷；後者則採取霰彈概念射擊，可用於室內與戰壕等掃蕩作戰，亦可近距離對抗、攔截自殺無人機。

報導說，美陸軍公布PGS構想時，曾列出多種彈性規格指標，而巴雷特公司與FN美國分公司，已在參與「xTech單兵致命性競賽」時，推出符合PGS規格的30公厘榴彈發射器。不過，諾格強調，PGS採25公厘彈藥設計，能有效降低彈藥重量與後座力負擔，有信心在競標計畫中拔得頭籌。

相關報導指出，美國陸軍對PGS的要求為重量要在6.57公斤以下，且有效射程至少要達到500公尺以上，比起現役M203和M320榴彈槍的350公尺增加許多，此外採用30公厘槍榴彈，士兵將可以提高彈量攜帶數量。

