軍情動態

德國新一代F127驅逐艦採美製SPY-6雷達 成首個國際用戶

2025/10/09 11:32

圖為美國RTX公司的AN/SPY-6艦載雷達，現已獲德國採用，成為新一代F127巡防艦的防空、反飛彈之眼。（RTX公司官網）圖為美國RTX公司的AN/SPY-6艦載雷達，現已獲德國採用，成為新一代F127巡防艦的防空、反飛彈之眼。（RTX公司官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防承包商RTX（前雷神）公司近日宣布，旗下研發的AN/SPY-1（V）1相位陣列雷達，現已獲德國政府青睞，將載搭載製新一代的F127驅逐艦上，成為美軍外首款搭載此雷達的神盾軍艦，使得德國聯邦國防軍海軍汰換現役F124型艦的艦隊更新計畫再向前一步。

RTX公司當地時間昨（8）日指出，德國政府現已選定由其研製的 AN/SPY-6（V）1 雷達，作為未來8艘F127級驅逐艦的搜索雷達，這也是該雷達首獲出口外銷，並使德國成為美軍之外採用同裝備的國際客戶。

官方新聞稿補充，德國此次選定的AN/SPY-6（V）1 ，屬於防空、反飛彈性能兼具的艦載雷達，全系統配有 4個陣面（array faces），每面搭載 37個雷達模組組件（Radar Modular Assemblies, RMA），提供軍艦的全方位、全時段的態勢感知（situational awareness）能力。另據美軍公開資訊，該雷達現已搭載於現役7級軍艦上、採用型號各異，包含伯克級驅逐艦、聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦等。

美軍的聖安東尼奧兩棲船塢運輸艦，也採用同款SPY-6雷達。（RTX公司官網）美軍的聖安東尼奧兩棲船塢運輸艦，也採用同款SPY-6雷達。（RTX公司官網）

根據規劃，德國國防部計畫採購8艘F127級巡防艦，預計2030年代陸續下水、成軍，作為現役F124級艦後繼型號；根據軍聞媒體「Naval News」去（2024）年底報導，F127級艦建造工程最快今（2025）年啟動、首艦預計2034年服役，但具體時間仍有待正式確認。

