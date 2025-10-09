日富士駐屯地開放 AMV甲車、25式偵察警戒車同台首秀

日本陸上自衛隊富士駐屯地5日舉行基地開放活動，展出多款先進戰甲車輛裝備，圖為AMV裝甲車。（圖取自X@FujiSchool_pr）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕日本陸上自衛隊富士駐屯地5日舉行基地開放活動，展出多款先進戰甲車輛裝備，而最新銳的「25式」偵察警戒車，以及首輛在地組裝的AMV-XP 8×8輪型甲車同台亮相，成為全場焦點。

富士駐屯地是負責陸自普通科、特科與機甲科（步兵、砲兵與裝甲兵）等兵科教育的富士學校所在地，此次配合創校71週年慶祝活動，舉行基地開放。

陸上自衛隊在這場活動中，展示各式現役車輛裝備，而嶄新的25式偵察警戒車，是繼今年6月「富士綜合火力演習」後首度公開展示。此外，首輛在日本製鋼所組裝的AMV-XP甲車也現身，令參觀民眾驚艷。

日本陸上自衛隊富士駐屯地5日舉行基地開放活動，展出25式偵察警戒車。（圖取自X@FujiSchool_pr）

日本媒體「車輛新聞網」報導，25式偵察警戒車將部署在全國各地的偵察戰鬥營，由於已經採購和生產了111輛87式偵察警戒車，據信正在計劃引進大約相同數量的25式偵察警戒車。

25式偵察警戒車是根據共通戰術輪車專案發展的新一代地面裝備，以16式機動戰鬥車的底盤改裝，裝備1門30公厘機砲砲塔，以及伸縮式光電感測器與衛星通信系統等。而AMV裝甲車則是由芬蘭派翠亞公司授權日本製鋼所生產，未來將成新一代人員運輸載具核心主力。

AMV-XP是派翠亞公司AMV八輪甲車的衍生產品之一，依據不同的任務需求酬載，該型車的全重約介於16至32噸之間，其最大優勢便是物美價廉，每輛220萬美元的價格僅為瑞士Piranha「食人魚」系列440萬美元的二分之一、加拿大LAV系列300萬美元的七折，甚至低於我國國造CM-34雲豹八輪甲車平均250萬美元的造價，本次亮相的車輛是由「日本製鋼所」（JSW）在地自製。

陸自表示，本次活動也納入10式主力戰車、90式主力戰車、各式火砲以及無人機表演，吸引大批民眾參與。

日本陸上自衛隊富士駐屯地5日舉行基地開放活動，展出多款先進戰甲車輛裝備，圖為物資搬運車。（圖取自X@FujiSchool_pr）

日本陸上自衛隊富士駐屯地5日舉行基地開放活動，展出73式裝甲車。（圖取自X@FujiSchool_pr）

