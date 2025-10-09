汰換幻象2000有譜？法飆風戰機迎第300架 產能全開瞄準台灣等新訂單

「飆風」（Rafale）多功能戰鬥機。（圖：Dassault Aviation）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》報導，法國航太巨擘達梭航空公司（Dassault Aviation）於10月7日宣布，已生產第300架「飆風」（Rafale）多功能戰鬥機，達成重要的生產里程碑。報導中更特別提及，在台灣正尋求汰換其日漸老舊的幻象2000-5戰機之際，法製的飆風可能成為潛在選項之一。

達梭公司在聲明中表示：「由於關鍵技術的發展與其出口的成功，飆風戰機是法國工業與軍事主權的基石。」

這款被譽為歐洲最成功的戰機，目前仍有來自法國及八個海外客戶共233架的確認訂單在手。為應對強勁需求，達梭正積極擴大產能，目標將產量提升至每月4架。為此，該公司近期更在巴黎西北部的塞爾吉（Cergy）開設了自1970年代以來的第一條新產線，最終將能達到年產30至40架飆風戰機的目標。

飆風戰機最初於2004年進入法國海軍服役，自2015年向埃及開啟首次出口交付以來，已成為國際軍火市場的熱門商品，陸續獲得卡達、印度、希臘、印尼、阿拉伯聯合大公國等國的採購。今年夏天，法國也完成了為印尼空軍製造的第一架飆風B型戰鬥機。

