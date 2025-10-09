國防部發表2025年國防報告書 主軸 「敏捷韌性國軍、堅定捍衛國家」

國防部戰規司國防政策處處長許云甄。（記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今（9）日發表2025年國防報告書（國防白皮書），以「敏捷韌性國軍、堅定捍衛國家」為主軸，呼應總統賴清德「和平四大支柱」國家安全理念，強調在複雜嚴峻的印太情勢中，國軍將以實力建構不對稱與韌性戰力，落實全社會防衛韌性，確保台海和平穩定，展現「以備戰達到避戰」的決心與信念。

國防部戰規司國防政策處處長許云甄說，本次報告書「國防法」第30條規定編纂，為自民國81年以來第18次公布，全書約7.8萬字，內容完整呈現近兩年國防施政成果與具體數據，展現國防事務透明度，並向國際社會傳達我國堅定自我防衛及維護區域和平的立場。

請繼續往下閱讀...

報告書共分為4篇8章34節，內容涵蓋軍政、軍令與軍備三大範疇，架構包含「戰略環境、堅實國防、和平基石及國防管理」等主題，說明當前戰略環境變化、國軍建軍備戰及施政成效。全書使用66張照片與54幅資訊圖表，並延續設置QR Code功能方便讀者延伸閱讀，以新式武器影像為封面視覺核心，傳達國軍韌性與決心。

在「戰略環境」部分，許云甄說明，美中戰略競爭延續，區域各國紛紛提高國防預算與防衛投資，中共則持續擴張軍力並頻繁運用灰色地帶脅迫手段，對印太地區及全球安全形成挑戰，嚴重加劇台海不穩定。面對局勢變化，我國作為國際負責任的一員，善用地緣戰略優勢，強化防衛力量與民主夥伴安全合作，為區域和平穩定貢獻力量。

在「堅實國防」篇，許云甄指出，國軍依據「防衛固守、重層嚇阻」戰略，建構「多域拒止、韌性防衛」作戰整備方向，並以不對稱戰法、去中心化運作及削弱策略為核心，提升後備戰力與灰色地帶應處能量，打造能有效嚇阻與擊退敵侵的可恃戰力。

同時依據總統國家安全理念擬定五項戰略目標，包括精進國防力量、革新國防事務、推動國防自主、策應災防制變及緊密戰略合作，確保國家安全。

至於「和平基石」篇，許云甄強調，國軍持續與美國及友盟國家強化軍事交流、戰略溝通與智庫合作，形成多邊安全網絡，共同應對潛在威脅與風險，成為區域可信賴的安全夥伴。平時除支援地方防救災任務外，並推動全民防衛韌性，強化軍民整合，打造穩固、安全且具韌性的家園。

另外，「國防管理」篇則著重部隊治理與人力照顧。許云甄說，國軍以「部隊安全、軍人安家、軍眷安心」為目標，推動心輔照護、福利制度及醫療完善化，確保部隊穩定戰力。同時採減法思維推動革新，整合人、物、財力資源，引進創新科技、強化後勤管理與全民國防，厚植整體戰力。

許云甄強調，此報告書除展現兩年來國防施政成果，更體現國軍「敏捷韌性國軍、堅定捍衛國家」的決心，並透過具體數據與架構，強化全民防衛意志，展現台灣以實力守護和平的堅定信念。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法