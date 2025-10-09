美軍「無人艦隊」來了！師法烏克蘭經驗 演練反制蜂群攻擊

美國海軍的「全球自主偵察艇」（GARC）在「南方團結2025」多國海軍演習中進行測試。美軍正加速發展此類無人水面載具，以建構未來的「混合艦隊」，並演練反制敵方無人機蜂群等源自烏克蘭戰爭經驗的新戰術。（圖截自美國海軍網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國海軍協會新聞（USNI News）報導，美國海軍近期在橫跨大西洋的兩場大型多國軍事演習中，大規模部署了「全球自主偵察艇」（Global Autonomous Reconnaissance Craft, GARC）等多款無人系統，其核心演練目標是「反制敵方無人機蜂群的攻擊」。

這些約4.8公呎長的鋁製無人水面載具（USV），近期分別參與了在葡萄牙外海舉行的北約（NATO）「動態信使2025」（Dynamic Messenger 2025）演習，以及在美國東岸舉行的「南方團結2025」（UNITAS 2025）演習。

在北約的「動態信使」演習中，共有來自22國、3800人參與，測試了超過250種無人系統，而烏克蘭的參與成為最大亮點。北約在新聞稿中指出：「烏克蘭的領導力為演習帶來了戰鬥現實感，推動了創新與北約新戰術的發展。」這顯示美軍與北約正積極吸取烏克蘭在無人機、無人艇作戰中的寶貴實戰經驗。

而在美國東岸的「南方團結」演習中，美軍則測試了更先進的作戰概念。近岸作戰艦「古柏鎮號」（USS Cooperstown）在此次演習中扮演了「機器人與自主系統母艦」（robotics and autonomous systems hub）的關鍵角色。

除了GARC無人艇，「古柏鎮號」還同時部署了LASSie、Orca與V-BAT等多款空中與水下無人載具，在「杜魯門號」航空母艦（USS Harry S Truman）的指揮下，驗證由一艘有人船艦協同指揮多個無人系統進行作戰的「混合艦隊」新模式。

這些演習清楚地揭示了未來海戰的樣貌：由少量有人「母艦」指揮大量、低成本、可消耗的無人機、無人艇甚至無人潛艇，執行偵察、打擊與防禦任務的「混合艦隊」，將成為維持海上優勢的關鍵，而從烏克蘭戰爭中汲取的實戰經驗，正加速這一變革的到來。

