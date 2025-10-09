自由電子報
軍武 > 軍情看板

11月交艦行不行？ 國防部長顧立雄10/13立院報告海鯤潛艦進度

2025/10/09 15:17

圖為今（2025）年七月執行第三次海上浮航測試的國造潛艦原型艦「海鯤號」（SS-711）。（台灣國際造船公司官網）圖為今（2025）年七月執行第三次海上浮航測試的國造潛艦原型艦「海鯤號」（SS-711）。（台灣國際造船公司官網）

〔記者陳治程／台北報導〕海軍首艘國造潛艦「海鯤號」現正持續海試（SAT）中，自兩年前正式對外公開後，終於在今（2025）年中正式出港測試，藉由浮航等情境漸次調校主、次系統，持續朝成軍服役邁進，但攸關戰力的潛航、操雷項目至今仍未執行，也讓外界對該艦11月交軍的目標持疑。對此，國防部長顧立雄下周一將赴受邀赴立院委員會報告全案進度，並備質詢。

立法院下周最新議程揭露，外交及國防委員會（下稱外委會）下周一（13日）將邀請顧立雄出席進行「潛艦國造專案進度報告」，並備質詢；不過，官網將該議程備註為「秘密會議」，意指屆時報告內容將不對外公開，全程採機密會議方式進行。

圖為顧立雄8日出席立法院財政委員會接受質詢情形，13日將受邀出席外交國防委員會，就國造潛艦進度進行專案機密報告。（本報資料照，記者王藝菘攝）圖為顧立雄8日出席立法院財政委員會接受質詢情形，13日將受邀出席外交國防委員會，就國造潛艦進度進行專案機密報告。（本報資料照，記者王藝菘攝）

此外，外委會還將在周三（15日）邀請國安局長蔡明彥出席議會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

由台船承造的首艘自製防禦潛艦「海鯤號」（SS-711），前（2023）年9月底正式公開下水後，經過1年餘的系統調校，總算在今年6月正式展開海測，至今已完成3次浮航，但尚未執行攸關戰力的潛航及操雷測試，使得原定9月完成海測的目標節點確定「跳票」，以安全為優先考量推動海試，連帶影響後續11月交軍服役的最終目標。

