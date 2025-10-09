國防報告書出爐 灰帶危機常態化、以地理優勢向外延伸防衛空間

國防部今日發表2025年「國防報告書」時，其中灰色地帶襲擾作戰階段改稱為「常態危機處理」，似乎已經將其視為日常就會發生的狀況；另要求部隊採取積極行動，阻滯、擾亂及破壞敵軍。圖為海軍陸戰隊實施搶灘滲透訓練。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／綜合頻道〕國軍今年漢光演習新增灰色地帶襲擾應處階段，不過國防部今日發表2025年「國防報告書」時，表示國軍對敵軍事對台行動，依「常態危機處理、備戰部署、聯合反登陸、濱海暨灘岸戰鬥、縱深防禦、持久作戰」等作戰階段，其中灰色地帶襲擾改稱為「常態危機處理」，似乎對中共灰色地帶戰略已經視為日常就會發生的狀況，可能有意將灰色地帶威脅應處制度化的同時，將其威脅「降級」，讓國軍脫離疲於奔命的緊繃狀態。

國防部於國防報告書表示，國軍為肆應整體戰略環境及敵情威脅挑戰，依「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略，建構「多域拒止，韌性防衛」作戰整備方向，據以指導建軍備戰規劃。

常態化共軍灰色地帶

在重層嚇阻方面，根據報告書，國防部將作戰階段分為「常態危機處理、備戰部署、聯合反登陸、濱海暨灘岸戰鬥、縱深防禦、持久作戰」，顯然意圖將灰色地帶應處常態化處理。

對此國防部也說到，因應中共多樣化灰色地帶襲擾行動，國軍秉持「備戰不求戰，應戰不避戰」立場，積極整合、強化各類雷達、衛星、預警機、無人機、海上艦艇等情蒐、預警系統，精進聯合情監偵能力與應變機制，結合跨部會力量，適切應處中共挑釁，據以策擬及調整各項應處規定與行動方案，爭取臺海周邊海、空域制海、制空及制電磁權，有效反制共軍侵擾。

拒止取代控制 維持關鍵局部優勢

除此之外，關於軍事作戰，國防部補充，會依作戰階段，以削弱敵軍為原則，部署多層次防禦兵力，建立多道防線，阻止敵奪取關鍵要地。這也回應到國軍「以拒止取代控制」，似乎已認定無法全面阻止共軍侵攻，因此改為控制關鍵要域。這點國軍則在生命線維持再次提及，國防部表示，在戰略及民生物資運補返國之際，於航線周邊區域集結海空兵力創造「局部」優勢，維護運補艦隊安全，以海空兵力確保海上供應鏈，維持防衛作戰韌性。

放棄大決戰理論 阻滯、擾亂及破壞成主旋律

對於作戰戰法，報告書則似乎放棄大決戰理論，國防部指出，會運用三軍主戰、守備及後備部隊，採取積極行動，阻滯、擾亂及破壞敵軍航渡、立足、固守、突穿、鞏固及戰力增長等各作戰階段的意圖，並倚賴有利地形與防禦工事，使敵軍各作戰行動均需承擔高昂代價與風險，迫其放棄奪臺之軍事行動。

跳脫地理限制 強化韌性增加縱深

針對我國土縱深不足問題，報告書則在此提出解方，國防部表示，將充分憑藉海峽及我國土防衛之地理優勢，向外延伸防衛作戰空間，向內強化軍民整合機制。近年採購海馬斯火箭彈強化源頭打擊，即是向外延伸防衛空間。至於向內強化軍民整合，國防部表示，需要厚植國家戰爭持續力，當敵軍出現犯臺徵候時，快速進行動員，並在平時加強演練常備與後備部隊協同作戰，藉以組建平時維持高戰備、戰時具備戰場存活力的部隊；另要發揮全社會防衛韌性，運用全民防衛動員總體能量，透過軍民整合，統合民間物資、人力等資源支援軍事作戰，強化關鍵基礎設施防護，保持社會核心機能及政府持續運作。

