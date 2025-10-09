自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

烏克蘭指控：俄軍無人機含中、台製零件 佔比達四成

2025/10/09 14:58

圖為烏克蘭人員正在檢查一架被擊落的俄軍Shahed-136無人機殘骸。（圖：npu.gov.ua）圖為烏克蘭人員正在檢查一架被擊落的俄軍Shahed-136無人機殘骸。（圖：npu.gov.ua）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》報導，烏克蘭外交部第一副部長基斯利齊亞（Serhiy Kyslytsia）近日公布一份分析報告，指出俄羅斯目前用來攻擊烏克蘭的「見證者」（Shahed）無人機（包括伊朗原版和俄羅斯自行組裝的版本），所有型號都含有大量進口零組件，其中來自中國與台灣的零件佔了相當大的比例。

報告詳細拆解了三種Shahed無人機的內部構造，呈現出俄羅斯試圖在地化生產、卻仍難擺脫對外依賴的窘境：

伊朗「經典版」

：含有105個進口零件，其中美國佔38%。

俄國「伊熱夫斯克版」

：含有112個進口零件，其中中國/台灣與美國各佔約36%，導航模組已改為俄國自產。

俄國最新「阿拉布加版」

：含有多達294個進口零件，其中中國與台灣合計佔了120個，比例高達40.82%；美國則佔34%。此版本使用了更先進的處理器等高科技元件。

分析指出，儘管俄羅斯試圖整合自製機身，但最關鍵的核心電子設備，仍嚴重依賴外國進口。

除了零件來源，報告也揭示了俄軍無人機戰術的最新演變。基斯利齊亞表示，烏克蘭近期發現，越來越多新批次的俄軍Shahed-136無人機，被加裝了可連接烏克蘭當地手機網路的設備。在無人機殘骸中，已發現了來自烏克蘭、哈薩克甚至俄國自製的SIM卡。此舉顯示俄軍正試圖利用民用行動網路來傳輸數據，增加作戰的靈活性與隱蔽性。

