迎雙十之餘仍掛心榮民眷 退輔會主委嚴德發二赴花蓮光復慰問

國軍退輔會主委嚴德發今（9）日上午二度南下花蓮光復鄉，了解災區恢復情形並慰問當地榮民眷，親身給予關懷。（退輔會提供）

〔記者陳治程／台北報導〕本周即將迎來雙十連假，國軍也正緊鑼密鼓地進行國慶機隊展演，為明（10）天的正式衝場做準備，但在花蓮光復鄉，卻仍奮力從馬太鞍溪水災的衝擊中恢復家園。為此，前國防部長、國軍退輔會主委嚴德發近日再度前往光復，向馬太鞍溪堰塞湖受災榮民眷慰問，了解人員生活及身心復原情形，並致贈慰問金協助加速重建。

退輔會表示，嚴德發今（9）日上午率領一行人趕赴光復鄉慰問受災榮民眷，住在武昌街的受災遺眷蘇阿姨說，他感動能看見主委親自到訪，心情激動且紅了眼眶。

嚴德發致贈慰問金給災區榮民眷，協助加速重建家園。（退輔會提供）

她強調，雖然房屋一樓遭洪水淹沒，清淤後家戶空空如也，但人活著、房子還在就好，家具可以再買，感謝主委親到關懷，並感謝花蓮縣榮服處不僅平日經常派員訪視，災害發生時更立即來電關心家戶平安。

災害發生前，嚴德發便相當關心榮民眷撤離安置情形；災害發生時，亦不斷叮囑花蓮縣榮服處關懷確認榮民眷平安；災害發生後，更立即啟動並加碼發放急難慰問金，致力於照顧好榮民眷，希望榮民眷即使遇到危難，都能感受到退輔會的照顧陪伴，該會將持續關懷協助各項災後復原作業，陪伴榮民眷早日回復穩定生活。

嚴德發與受災家戶交流，了解災區恢復現況。（退輔會提供）

