美軍「防空大腦」再升級！IBCS成功攔截巡弋飛彈 朝全速量產邁進

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事網站《Defence Blog》報導，美國陸軍下一代防空核心「整合戰鬥指揮系統」（Integrated Battle Command System, IBCS）近日成功完成攔截巡弋飛彈的關鍵作戰測試，為全速量產鋪平道路，標誌著美軍防空系統邁向網路化、感測器融合的重要里程碑。

在10月2日的測試中，美國陸軍第3防空砲兵團的士兵操作IBCS系統，於包含電磁干擾的模擬實戰環境下，成功以「首發攔截」方式，擊落了兩枚高難度的機動巡弋飛彈，完整驗證了其「擊殺鏈」（kill chain）整合能力。

陸軍飛彈與太空計畫執行辦公室少將洛薩諾（Frank Lozano）表示：「這次測試的成功證明了我們士兵的辛勤工作，以及陸軍與產業夥伴之間的堅實合作關係。」

IBCS的核心是「任何感測器、最佳武器」（any-sensor, best-weapon）的革命性原則。它如同防空界的「App Store」，打破傳統「一套雷達綁一套飛彈」的限制，能將戰場上所有不同來源的偵搜資訊（無論是地面雷達、空中平台或太空資產）融合成單一作戰圖像，讓指揮官得以跳脫裝備限制，選擇最佳武器進行攔截，大幅提升反應速度與防禦韌性。

這次測試的成功是美軍「整合防空與飛彈防禦」（IAMD）現代化的一大步。面對中國和俄羅斯開發的極音速飛彈等新型武器，美軍急需這種能快速整合多種感測器資料、靈活調度攔截武器的新一代系統，以維持技術優勢。

IBCS是美軍「多領域作戰」（multi-domain operations）概念的重要組成，這種作戰概念強調整合陸、海、空、太空、網路等不同領域的資源，形成跨域協同優勢。陸軍官方表示，像IBCS這樣的系統，對於維持未來戰場的作戰效能至關重要。

