美若供應烏克蘭戰斧飛彈 俄議員放話摧毀發射器、報復華府
戰斧飛彈射程達2500公里，可使烏克蘭取得打擊莫斯科的能力。（路透）
〔編譯林家宇／綜合報導〕美國計畫援助烏克蘭戰斧飛彈引發俄羅斯猛烈批評，俄國下議院「國家杜馬」國防委員會主席卡塔波洛夫（Andrei Kartapolov）就揚言，若華盛頓最終決定供應戰斧飛彈，勢必對美採取報復行動。
卡塔波洛夫向俄羅斯新聞社（RIA）表示，若美決定供應烏克蘭戰斧飛彈，俄方不但會擊落飛彈並摧毀發射器，還會予以強硬、模糊、慎重及非對稱回應，「找出方法來傷害造成我方麻煩者」。
卡塔波洛夫不認為戰斧飛彈會對當前戰況造成任何變化，即便獲美方支援，基輔也僅能獲得有限數量，數量可能不到百枚，且莫斯科曾在敘利亞應對過戰斧飛彈，「如何飛行、如何擊落，我們對這些飛彈瞭若指掌」、「問題會落在提供、使用飛彈的對象身上。」
俄羅斯總統普廷已警告，若沒有美國直接參與，烏克蘭無法使用戰斧飛彈。因此，華府向烏克蘭供應戰斧飛彈，將使局勢進入一個實質的新階段，導致美俄直接對峙，摧毀雙方關係中的任何正面進展。
