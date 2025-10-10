國慶大會登場 外媒曝賴總統演講將宣布新型防空系統

雷虎小組「勇鷹」高等教育機隊，從總統府上空衝場預演。（資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕114年國慶大會今天上午在總統府前廣場登場，除了有空軍雷虎小組「勇鷹」高教機以五機編隊施放彩煙飛越總統府之外，也會有1架CH-47SD契努克運兵直升機將吊掛巨幅國旗，伴隨2架UH-60M黑鷹直升機飛越總統府前方廣場上空。外媒報導，賴清德總統今天可能會在致詞時，發表一款新型的「防空系統」，以回應來自中國的軍事壓力。

路透社昨晚引述多位知情人士指出，總統賴清德預計將在周五發表國慶主題演講時宣布一項新的先進「全局」防空系統，以更好地防禦中國。

請繼續往下閱讀...

其中一位消息人士補充，就像以色列一樣，台灣社會在新系統的幫助下可以更加「有彈性和正常」地運轉，以色列的鐵穹飛彈防禦系統已經被用來抵禦哈馬斯、黎巴嫩真主黨和伊朗的襲擊。

消息人士繼續表示，新系統的計畫目前正在起草中，「初步整合」很快就會開始，但沒有透露更多細節。

對此總統府截稿前尚未立即回應。

報導透露，賴清德的演講將談到增加國防開支和增強社會韌性，以實力捍衛和平，並以實際行動展現保衛台灣的決心，他將「負責任地維護台海和平穩定的現狀」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法