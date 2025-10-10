讓「大力士」更好飛 洛馬擬為C-130J運輸機導入自主駕駛輔助

美國空軍的C-130J「超級大力士」運輸機，隸屬駐日美軍第36空運中隊。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國航太大廠洛克希德．馬丁旗下的C-130系列運輸機問世70載，其可靠、耐用的飛行及運輸性能，使其至今仍在全球各地的藍天中馳騁；不過，隨著AI、無人自主技術的興起，飛航系統也與時俱進，在前艙中並肩飛官減輕駕駛負擔。外媒《Aviation Week》近日報導，洛馬有意為其導入自主駕駛輔助，讓「大力士」更好飛。

這則8日發布的報導指出，這項計畫將汲取先前F-16戰機，以及安裝「MATRIX」自主飛行系統的UH-60M黑鷹直升機測試經驗，以此提升C-130機隊的飛行效能，減輕飛官任務負荷；洛馬空中機動暨海上任務專案副主管麥克萊恩（Rod McLean）補充，這項規劃的長期目標是要讓前艙的工作量降低到「可單人執行」（single-pilot operation），提升輪換餘裕和飛行安全，並非單人化或無人化。

在自主駕駛輔助技術外，報導另寫道，「大力士」運輸機目前的最新型號C-130J，已通過機翼壽限測試，其最大飛時從原先的9萬小時提升至12萬2千5百小時、增加達40%，大幅降低其操作和後勤成本，為其持續至2030年代中期的產線增加銷售誘因。

洛馬專案副主管麥克萊恩表示，該機現有澳洲20架C-130J運輸機、美國海軍E-130J通訊指管機訂單，另有美國關稅暨邊境保護局、某不具名國家和一亞太國家洽談中。圖為洛馬9月在台北國際航太國防展擺出的同型機模型，向我空軍兜售的意味濃厚。（記者陳治程攝）

在C-130運輸機訂單部分，麥克萊恩透露，洛馬現除獲澳洲籌購20架C-130J運輸機外，另有美國海軍下訂的E-130J指管通信機（TACAMO）；潛在客戶方面則有美國海關暨邊境保護局、一個尋求增購的不具名客戶，以及某洽談中的亞太國家。

