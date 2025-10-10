自由電子報
賴清德宣布打造台灣之盾 新購NASAMS將扮台穹要角

2025/10/10 12:01

圖為西班牙2023年部署至愛沙尼亞的NASAMS防空飛彈系統。（北約組織盟軍空中司令部官方Facebook）圖為西班牙2023年部署至愛沙尼亞的NASAMS防空飛彈系統。（北約組織盟軍空中司令部官方Facebook）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕總統賴清德今日於國慶演說宣布，新的國防預算要達成三大目標，包括加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，同時要加強引進、結合高科技及AI技術，並持續投資國防創新科技。而賴清德說的Dome，與金穹、鐵穹採同名詞，因此國軍去年向美籌購3套的美版鐵穹「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS），預計將會在台灣之盾中扮演關鍵角色。

我國空軍原編入機密預算的「國家先進地對空防空飛彈系統」採購案，在美方公告軍售後已轉為公開，根據規劃，該案自2024至2030年間編列新台幣357億4749萬1千元經費購入系統雷達、發射系統和飛彈等主、次裝備，預計首批系統今年就會抵台；惟實際交運品項、數量涉及機密，軍方「不予揭露」。

美國國防部安合局去年公告時則說明，將售我3套「國家先進地對空飛彈系統」NASAMS、3組哨兵雷達系統（AN/MPQ-64F1），以及AN/TPS-77、AN/TPS-78雷達，還有多達123枚增程型先進中程空對空飛彈（AMRAAM-ER）等。

由美國、挪威聯合開發的NASAMS防空飛彈系統，可共用我空軍戰機掛載的AIM-9X「響尾蛇」和AIM-120等短、中程飛彈，有效反制敵機、巡弋飛彈等空中威脅，維護領空安全。而我國採購AMRAAM-ER型飛彈，射程能達50公里，可反制無人載具 （UAV）、直升機、巡弋飛彈、無人戰鬥航空載具（UCAV） 與固定翼戰機等。

根據政府公開資訊，我國去年向美購得3套同型系統後，後續附帶的2款新型防空雷達、彈藥也已在今年初決標，每套可搭配3至4部飛彈發射車，未來十年內將執行完畢，而部署地點則落在新北市淡水區、台北市松山區兩處，強化首都圈防務；首套同型系統有望今年底前抵台，加速建構先進重層防禦體系。

