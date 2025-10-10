我國慶中共出手報復 再公布台獨水軍名單控軍情局指揮企業煽動分裂

中國國家安全部今早公布三人頭像，指控他們分別是我「軍情局」中校，和從事「台獨水軍」的「台灣王氏研創藝術公司」相關負責人，聲稱他們長期對中國展開反宣破壞活動，將依反分裂法、懲獨22條終身追責。（圖取自中國國家安全部微信）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕今天是中華民國國慶日，但中國國家安全部今一早就公布三人頭像，指控他們分別是我「軍情局」中校，和從事「台獨水軍」的「台灣王氏研創藝術公司」相關負責人，聲稱他們長期對中國展開反宣破壞活動，將依反分裂法、懲獨22條終身追責。

中國國安部近年頻針對我資通電軍打擊，並公布相關人員個資，而今早中國國安部再次於微信官方公眾號，以 「無所遁形的『台獨水軍』」為題發文，指控長期民進黨為推行「台獨」分裂圖謀，暗中豢養網路「水軍」，潛伏在大陸境內外各類網路社交平台，炮製虛假訊息，散播「台獨」分裂謬論，蓄意挑起兩岸對立對抗、破壞台海和平穩定。

中國國安指控，「台灣王氏研創藝術公司」充當民進黨當局爪牙，處心積慮、肆無忌憚對大陸展開反宣破壞活動。他們發現境內外多個網路社交平台存在一批關聯性強的可疑網路「水軍」帳號，頻繁編造發佈虛假訊息，散播「台獨」分裂謬論，煽動網民對立情緒，呈現內容相似、帳號聯動、煽動性強等特徵。經調查，相關帳號由「台灣王氏研創藝術公司」管理運營，該公司長期接受台灣軍情局指揮。

中國國安還曝光所謂相關活動的「指揮官」和「操盤手」三人大頭貼照片、本名、和出生年月日。

中國國安指稱，一名化名「林曉菲」者，是「台灣軍情局三處中校情戰官」，直接指揮台灣王氏研創藝術公司對大陸展開反宣破壞活動，還有一名王姓、陳姓男子，分別是台灣王氏研創藝術公司負責人、公司台南辦公室負責人。

中國國安並指出，「台灣王氏研創藝術公司」在民進黨操縱下，「運營帳號矩陣」，煽動分裂獨立思想，包括散布「台灣主權歸屬於聯合國」，以及針對南海局勢、台海局勢等事件，偽造大陸「紅頭文件」，煽動網民對立情緒，還有「宣揚歷史虛無主義」，針對抗日、中共建政等歷史「歪曲真相」、「否定中國共產黨歷史貢獻」等。

