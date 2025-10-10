美權威期刊讚台灣「全民防衛」 正動員整個社會嚇阻中國

台灣的後備軍人正在年度漢光演習中進行城鎮防衛訓練。美國權威期刊《外交事務》在最新專文中指出，台灣正師法烏克蘭經驗，將防衛力量從正規軍擴展至整個社會，建構「全民防衛韌性」，以實力嚇阻潛在的侵略。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國外交政策權威期刊《外交事務》（Foreign Affairs）9日刊出專文，深度剖析台灣在中國日益升高的軍事壓力下，如何借鏡烏克蘭的抵抗經驗，正從單純的軍事防禦，轉向建構一種結合軍事、民主、基礎設施與社會力量的「全民防衛韌性」（whole-of-society defense resilience）總體戰略。

文章以今年7月在台灣城市舉行的漢光演習破題，描繪了戰車駛過市區街道、士兵利用捷運運送武器、空襲警報響起時街道淨空等貼近實戰的場景。報導指出，台灣民眾對此並未恐慌，反而對這種務實的備戰作為表達了強烈支持。

專文分析，俄羅斯對烏克蘭的全面入侵，為台灣上了寶貴的一課。它清楚地表明，和平無法透過姑息獲得，而一個小國民主的存續，取決於戰爭爆發前所做的準備。基輔的頑強抵抗證明，現代的嚇阻，取決於整個社會在砲火下吸收衝擊並持續抵抗的能力。

正是體認到這一點，台灣從蔡英文政府後期便已悄然啟動跨部會的準備工作，將民防規劃融入日常生活，並由現任的賴清德政府將其提升為最優先的施政項目。

從硬體到軟體 台灣的全面備戰

報導列舉了台灣過去三年在建構「社會韌性」上的具體進展：

在硬體方面，政府已承諾投入數十億美元強化電網韌性、投資低軌衛星以確保戰時通訊，並大幅提升國防預算，目標在2030年達到GDP的5.0%，同時全力發展飛彈、無人機等不對稱戰力。

在軟體方面，政府成立了「全民防衛動員署」、將義務役役期延長至一年，並建立由總統親自主持的跨部會協調委員會，整合企業、學界與民間組織的力量。官方更在新版的民防手冊中明確寫道：「在軍事入侵事件中，任何聲稱國家已戰敗或政府已投降的說法，均為虛假訊息。」

呼籲國際：投資台灣的韌性 就是維護和平

專文在結尾向全球民主國家發出呼籲。文章指出，台灣的存續具有全球性的影響，若台灣陷落，不僅將衝擊全球經濟，更會根本性地改變世界秩序。因此，維護印太和平不能僅靠台灣單獨承擔。

報導強調，儘管台灣人民感謝國際社會的聲援，但現在需要的是更具體的行動。文章以美國近年加速對台軍售為例，呼籲更多民主國家應立即採取實際步驟，加強與台灣的安全合作，共同投資台灣的韌性，「因為一個民主政體的韌性，將能強化所有民主國家的安全。」

