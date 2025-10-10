專反無人機的火箭彈 法國已量產 內藏千顆鋼珠成群擊落

近期法國達利思（Thales）公司宣布，最新開發的70公厘反無人機火箭彈已啟動量產，並投入烏俄戰場參與作戰。圖為其裝備的FZ123彈頭。（圖取自X@barmeny_ua）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕用火箭彈打無人機，可多元化直升機與飛機的反無人機手段，提高生存性。近期法國泰雷茲（Thales）公司宣布，最新開發的70公厘反無人機火箭彈已啟動量產，並投入烏俄戰場參與作戰，其內藏數千枚鋼珠，可同時擊落多架無人機。

軍聞網站「The WarZone」報導，該款火箭彈採用雷射導引設計，與貝宜系統（BAE Systems）的「先進精準擊殺武器系統II型」（APKWS II）導引火箭相當類似，但配備有「FZ123」反無人機空爆彈頭，內含數千顆鋼珠與近炸引信，可在空中形成直徑約25公尺的殺傷範圍，足以在特定範圍內，擊落多架採取密集編隊飛行的空中目標。該彈射程約3000公尺，並可由改裝過的Mi-8直升機發射，也能自安裝於悍馬車上由美方軍援烏國的「吸血鬼」（VAMPIRE）反無人機系統發射，具備極佳操作彈性。

報導說，該彈目前已投入烏俄戰場，證明其可有效對抗俄國購自伊朗的「見證者」無人機，以及其他「中／高高度長滯空」（MALE／HALE）無人機。儘管該彈仰賴雷射持續標定目標，一定程度上仍會受到天候因素影響，但泰雷茲計畫在年底前生產約3500枚配備FZ123彈頭的導引火箭彈，並計畫於2026年達到年產量1萬枚目標。目前，該公司每年可生產3萬枚非導引型70公厘火箭彈，若改為兩班制生產，產量可能翻倍。

泰雷茲表示，此款火箭彈被定位為低成本武器，價格預計與APKWS II相近，並遠低於傳統空對空飛彈。

報導指出，單一APKWS II導引和控制部分的成本約為1.5萬美元，火箭彈本身也僅需要數千美元。而AIM-9X「響尾蛇」飛彈的Block II價格就落在42萬美元，AIM-120 ，先進中程空對空飛彈（AMRAAM）的單價更超過100萬美元。

